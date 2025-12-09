Salario mínimo 2026: inteligencia artificial reveló cuál sería el aumento que devengarían los trabajadores en Colombia

Las negociaciones del salario mínimo ya se encuentran en marcha. Los representantes del Gobierno Nacional, las centrales obreras y las empresas del país buscan llegar a un consenso sobre el aumento que tendrán las compensaciones de miles de empleados del país.

Con los datos sobre la productividad del país y el IPC del mes de noviembre publicado por el Dane, los expertos financieros han presentado sus predicciones sobre el valor en el cual quedará el salario mínimo de 2026.

Representantes de gremios económicos, como la SAC, en la mesa de concertación del salario mínimo 2026. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Por otra parte, la inteligencia artificial analizó el panorama actual del país y los pedidos de cada uno de los actores de las negociaciones para predecir el valor que se tendrá a partir del nuevo año.

Según las plataformas que trabajan con inteligencia artificial, para 2026 el salario mínimo en Colombia quedaría en algún punto entre $1.520.000 y $1.580.000 (sin auxilio de transporte), dependiendo de la negociación final. Si el Gobierno busca un ajuste fuerte —por razones sociales o electorales— no se descartaría que supere los $1.600.000.

Hay que señalar que, si durante las etapas de negociación no se logra llegar a un acuerdo entre los actores, el Gobierno Nacional, por medio de un decreto, señalará el valor del salario mínimo.

En los próximos días se deberá divulgar el nuevo valor, el cual deberá ser aplicado por las empresas y empleadores del país a partir de 2026.

Por otra parte, el salario mínimo marca las pautas financieras del país y permite a las personas realizar los cálculos sobre los gastos que podrán efectuar a lo largo del año y los ingresos que recibirán durante los 12 meses de 2026.

La proyección de la IA para el salario mínimo de 2026. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Valores históricos del salario mínimo en Colombia

De acuerdo con el Banco de la República, estos son los valores históricos del salario mínimo mensual legal en Colombia en los últimos diez años: