Finanzas

Salario mínimo 2026: inteligencia artificial reveló cuál sería el aumento que devengarían los trabajadores en Colombia

El aumento es esperado por miles de trabajadores del país.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 12:07 a. m.
salario mínimo empleados, billetes, industria, comercio
El salario mínimo es el valor que reciben miles de empleados en el país. | Foto: Adobe Stock

Las negociaciones del salario mínimo ya se encuentran en marcha. Los representantes del Gobierno Nacional, las centrales obreras y las empresas del país buscan llegar a un consenso sobre el aumento que tendrán las compensaciones de miles de empleados del país.

Con los datos sobre la productividad del país y el IPC del mes de noviembre publicado por el Dane, los expertos financieros han presentado sus predicciones sobre el valor en el cual quedará el salario mínimo de 2026.

Representantes de gremios económicos, como la SAC, en la mesa de concertación del salario mínimo 2026.
Representantes de gremios económicos, como la SAC, en la mesa de concertación del salario mínimo 2026. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Por otra parte, la inteligencia artificial analizó el panorama actual del país y los pedidos de cada uno de los actores de las negociaciones para predecir el valor que se tendrá a partir del nuevo año.

Contexto: Cuidado empresarios: estos son los errores más frecuentes a la hora de pagar la prima de servicios

Según las plataformas que trabajan con inteligencia artificial, para 2026 el salario mínimo en Colombia quedaría en algún punto entre $1.520.000 y $1.580.000 (sin auxilio de transporte), dependiendo de la negociación final. Si el Gobierno busca un ajuste fuerte —por razones sociales o electorales— no se descartaría que supere los $1.600.000.

Hay que señalar que, si durante las etapas de negociación no se logra llegar a un acuerdo entre los actores, el Gobierno Nacional, por medio de un decreto, señalará el valor del salario mínimo.

En los próximos días se deberá divulgar el nuevo valor, el cual deberá ser aplicado por las empresas y empleadores del país a partir de 2026.

Contexto: Estos servicios suben de precio en 2026 con aumento del salario mínimo: Soat, citas médicas, colegios y más

Por otra parte, el salario mínimo marca las pautas financieras del país y permite a las personas realizar los cálculos sobre los gastos que podrán efectuar a lo largo del año y los ingresos que recibirán durante los 12 meses de 2026.

La estimación destaca que incluso aportes variables por día permiten acercarse al objetivo financiero antes del 24 de diciembre.
La proyección de la IA para el salario mínimo de 2026. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Valores históricos del salario mínimo en Colombia

De acuerdo con el Banco de la República, estos son los valores históricos del salario mínimo mensual legal en Colombia en los últimos diez años:

  • Salario mínimo 2025: $1.423.500 + $200.000 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2024: $1.300.000 + $162.000 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2023: $1.160.000 + $140.606 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2022: $1.000.000 + $117.172 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2021: $908.526 + $106.454 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2020: $877.803 + $102.854 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2019: $826.116 + $97.032 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2018: $781.242 + $88.211 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2017: $737.717 + $83.140 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2016: $689.455 + $77.700 (subsidio de transporte).
  • Salario mínimo 2015: $644.350 + $74.000 (subsidio de transporte).

