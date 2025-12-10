BanRepública confirma el estado de la deuda externa de Colombia. ¿Será un dolor de cabeza para el próximo gobierno?

Colombia debe 211.584 millones de dólares en moneda extranjera, lo que es equivalente al 48,6 % del PIB, es decir, casi la mitad de lo que produce la economía.

Según el informe presentado por el Banco de la República, tarea que hace periódicamente, la deuda externa aumentó en el periodo comprendido entre enero y septiembre, en 9.879 millones de dólares, lo que corresponde a un incremento de 4,9 % respecto a lo que se tenía a diciembre de 2024.

De acuerdo con el informe del Emisor, el 84 % de este monto adeudado es por pasivos con vencimiento mayor a un año y el 16 % a créditos con vencimiento igual o menor a un año.

La junta del Banco de la República se realizará el 31 de marzo y el cronograma indica que pueden tomar una decisión con respecto a bajar las tasas de interés o dejarlas quietas. El nuevo ministro de Hacienda es partidario de un recorte más agresivo. | Foto: guillermo torres-semana

El saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos, señala el banco en el documento divulgado.

En el análisis de lo sucedido, el Emisor afirma que la explicación a las cifras está en el incremento de la deuda, tanto de largo plazo (8.441 millones de dólares) como de corto plazo (1.438 millones de dólares).

Pública o privada, ¿quién debe más?

Por sectores, de acuerdo con lo establecido en el informe del Banco de la República, el saldo de la deuda externa pública representa el 55,8 % del total. Entretanto, la del sector privado es el 44,2 % restante.

Del monto total de la deuda externa, el 16 % corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.

Deuda externa de Colombia | Foto: Banco de la República / Informe

Otro de los asuntos que incluye el informe es que del saldo de la deuda del sector público, el 70 % corresponde a obligaciones del gobierno nacional, mientras que el 21 % a entidades descentralizadas y el restante 9 % son obligaciones de otros deudores.

Un hecho que hay que resaltar es que el 56 % del saldo corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, y el 31 % a préstamos con la banca multilateral y el 13 % a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras.

¿Cuánto se paga por servicio de la deuda?

Cuando se revisa la información en el tercer trimestre de 2025, el servicio de la deuda de largo plazo del sector público ascendió a 11.363 millones de dólares, cifra menor en 581 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024.

La tasa de interés promedio de la nueva deuda externa desembolsada por entidades del sector público se estima en 6,3 %, menor en 1,5 puntos porcentuales a la tasa pactada en el mismo periodo en 2024.

El tema de la deuda externa, con frecuencia, sale a relucir en los debates políticos de precandidatos presidenciales y, sin duda, tendrán que abordarlo en sus propuestas de gobierno.