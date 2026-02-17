Política

Gustavo Petro criticó los anteriores decretos del salario mínimo: “Se ha estafado a los trabajadores”

El mandatario colombiano defendió nuevamente el aumento que decretó del salario mínimo.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 2:41 p. m.
El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas a los anteriores decretos del aumento del salario mínimo.
El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas a los anteriores decretos del aumento del salario mínimo. Foto: Presidencia

Esta semana es clave para el Gobierno nacional, en donde se espera que el presidente de la República, Gustavo Petro, expida un decreto transitorio en respuesta a la suspensión provisional que ordenó el Consejo de Estado del aumento que hizo del salario mínimo, el cual se fijó en 23 %.

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano cuestionó los anteriores decretos a su Gobierno, sobre el incremento del salario mínimo.

En el post, el jefe de Estado habló que en esas pasadas medidas fue “estafado” el trabajador, argumentando las razones.

“El peor error de medir la brecha de la productividad laboral en relación al salario mínimo real, creciente en la última década, no está en que se midió la productividad por hora en vez de mensual; está en que se aplica en la última década no solo la productividad laboral, sino el concepto de productividad de todos los factores productivos, incluido la del capital que no existe: la única productividad es la laboral”, expresó el presidente Gustavo Petro.

También indicó: “Se ha estafado así a los trabajadores de salario mínimo del país, al hacer disminuir su productividad, traspasada como ganancias del dueño del capital, bajo la figura de productividad del capital, o por la cantidad de trabajadores no productivos o de baja productividad sin que sean asalariados. Así se ha construido una trampa de pobreza”.

“Las sobreganancias por la sobreexplotación de los trabajadores en Colombia no se han llevado a disparar la inversión productiva, sino que se han transformado en atesoramiento, en paraísos fiscales, en importación de bienes no productivos, en incrementos de rentas financieras”, subrayó el mandatario colombiano.

No obstante, en una declaración que dio el mandatario colombiano en la sesión del consejo de ministros del lunes de esta semana, hizo mención nuevamente de un salario mínimo que supere las brechas sociales en el país.

“Entonces ese cuadrito compara el incremento de productividad real, laboral, con el salario mínimo real durante el tiempo y muestra cómo la brecha cada vez es más grande hasta que llegamos nosotros. Entonces nosotros empezamos a cerrar la brecha. El estudio dice que si ponemos el salario vital, incluso en 2 millones 155 mil pesos mensuales, ministro (haciendo referencia a Antonio Sanguino, ministro de Trabajo), cerramos la brecha de ahí para adelante”, manifestó Petro.

Finalmente, se llevó a cabo la reunión de la comisión de concertación salarial, en la que según el Gobierno, empresarios y sindicatos coincidieron en apoyar el decreto del aumento del salario mínimo del 23 %.

