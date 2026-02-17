Así reaccionó Daniel Quintero a la polémica con Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo por muerte del niño Kevin

En las últimas horas, en medio de un consejo de ministros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que la muerte del niño Kevin Arley Acosta se debió, según él, a un accidente que el menor tuvo en una bicicleta.

“Kevin llegó a un hospital público en el Huila, después de un accidente, desafortunado, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, dijo Jaramillo sobre el niño que padecía de hemofilia y quien, al momento de su muerte, se encontraba a la espera de un medicamento.

Dichas declaraciones de Jaramillo fueron respaldadas por el presidente Gustavo Petro en medio del consejo de ministros: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

Tras lo anterior, el precandidato presidencial Daniel Quintero fue consultado en El Debate de SEMANA sobre lo dicho por el presidente Petro y el ministro Jaramillo.

“Lo primero es expresar mi solidaridad con la madre de Kevin y con toda su familia. Es un dolor que resulta imposible de superar. Lo segundo es que este sistema hay que arreglarlo; este sistema no lo dañó Petro, el sistema viene deteriorándose y colapsando desde hace 20 años. Solo durante el gobierno de Santos fueron intervenidas o liquidadas unas 19 EPS, y lo mismo ocurrió en el de Duque. Esto ha sucedido en todos los gobiernos”, afirmó Quintero en El Debate.

El precandidato presidencial también fue enfático en decir que el comentario del ministro Jaramillo sobre la muerte del niño Kevin fue desafortunado.

“La verdad es que es desafortunado el comentario del ministro y más con el dolor de una madre sufriendo. Creo que debe rectificar”, resaltó Quintero en El Debate.

“Esto no es nuevo”

En El Debate de SEMANA, Quintero insistió en que la crisis en la salud en Colombia no es algo nuevo, motivo por el cual resaltó que es momento de que quien llegue a la Presidencia de la República, presente una solución de fondo.

“Hemos visto que esto viene pasando en todos los gobiernos, que esto no es nuevo. Hay que presentar una solución de fondo y la solución de fondo implica primero reconocer cuál es el problema de fondo y aquí hay dos problemas de fondo: uno, corrupción, y el otro tecnología e información”, aseveró Quintero.