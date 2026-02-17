Salud

Muerte de Kevin Acosta, niño de 7 años que no recibió sus medicamentos: “El Gobierno lo abandonó”, dice la comunidad médica

Se estima que en Colombia existen cerca de 4.500 pacientes hemofílicos.

Redacción Salud
17 de febrero de 2026, 10:41 a. m.
El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá.
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, ha sacudido a Colombia.

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá, tras una caída de bicicleta que desencadenó hemorragias incontrolables.

Desde la trágica noticia, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, señaló fallas en la entrega de medicamentos como causa directa: fue “víctima de fallas en la entrega de medicamentos”, sentenció.

Tras las denuncias por la falta de garantías en el sistema de salud. el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró:

“El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarles un trauma violento y un tema hemorrágico grave”.

El pronunciamiento generó indignación y todo tipo de respuestas, incluida la comunidad médica.

Por un lado, distintos sectores han reclamado que la causa del fallecimiento del menor habría sido la falta de entrega de medicamentos de la EPS, un hecho que refuerza que hay una crisis en el sector de la salud, que se ha acrecentado en el gobierno actual.

Por su parte, el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria criticó a los funcionarios. “Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado”.

En el caso de Kevin Acosta, la entidad encargada de entregar los medicamentos era la Nueva EPS, que desde hace un tiempo está intervenida por la Superintendencia de Salud.

Por otro lado, Pacientes Colombia, la coalición de más de 200 organizaciones que agremia a pacientes con diversas patologías, especialmente de alto costo, aseguró a través de su cuenta de X que “Kevin no murió”, sino que “@NuevaEPS_ lo dejo morir, Kevin no morir, el gobierno lo ABANDONO, Kevin debería estar estudiando y en el parque jugando” (sic).

Tras el fallecimiento de su hijo, Katherine Pico ha denunciado que también tuvo que vivir un viacrucis para que le entregaran el cuerpo.

Según denunció la mujer en Noticias Caracol, el trámite para trasladar los restos de Kevin al departamento de Santander fue nefasto.

“Me tocó pelear para poderlo sacar porque tampoco me lo querían entregar en Medicina Legal. Me tocó hacer videos, me tocó llamar, me tocó hacer una cosa y otra para que me lo entregaran”, aseguró en medio del luto.

