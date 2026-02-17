La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, ha sacudido a Colombia.
El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá, tras una caída de bicicleta que desencadenó hemorragias incontrolables.
Desde la trágica noticia, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, señaló fallas en la entrega de medicamentos como causa directa: fue “víctima de fallas en la entrega de medicamentos”, sentenció.
Tras las denuncias por la falta de garantías en el sistema de salud. el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró:
“El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarles un trauma violento y un tema hemorrágico grave”.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció frente al caso del niño Kevin Acosta, quien habría muerto esperando un medicamento. "Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas actividades". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0Ev7CP3w9Y— Revista Semana (@RevistaSemana) February 17, 2026
El pronunciamiento generó indignación y todo tipo de respuestas, incluida la comunidad médica.
Lamentables declaraciones que evidencian gran confusión sobre concepto de prevención.— Zulma Cucunubá (@ZulmaCucunuba) February 17, 2026
En este caso, prevenir era garantizar acceso continuo a profilaxis para hemofilia, con sólida evidencia que le permitía una vida normal.
Esa era la verdadera prevención que le fue negada. https://t.co/VTDZ4orIVA
Por un lado, distintos sectores han reclamado que la causa del fallecimiento del menor habría sido la falta de entrega de medicamentos de la EPS, un hecho que refuerza que hay una crisis en el sector de la salud, que se ha acrecentado en el gobierno actual.
Para mí, este tiene que ser el comentario más bajo que ha hecho el presidente @petrogustavo. Esta vez no es vulgar o irrespetuoso, sino inhumano. Sugerir que la mamá de ese niño con hemofilia no supo cuidarlo, y que tal vez algo de culpa tuvo de su muerte. No pudo ser más ruin. https://t.co/2lSVxUH9o8— Johnattan García-Ruiz (@GarciaRuizJo) February 17, 2026
Por su parte, el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria criticó a los funcionarios. “Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado”.
Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado.https://t.co/kVsLLEpkyP— Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 17, 2026
En el caso de Kevin Acosta, la entidad encargada de entregar los medicamentos era la Nueva EPS, que desde hace un tiempo está intervenida por la Superintendencia de Salud.
Los medicamentos para el tratamiento de la hemofilia existen para que los niños puedan llevar una vida normal y, cuando sea necesario, atender oportunamente sus complicaciones. El tratamiento está disponible y los pacientes lo estaban recibiendo. Entienda, Dr. Jaramillo: lo… https://t.co/vN8W86GNmR— carlos e perez (@cperezd) February 17, 2026
Por otro lado, Pacientes Colombia, la coalición de más de 200 organizaciones que agremia a pacientes con diversas patologías, especialmente de alto costo, aseguró a través de su cuenta de X que “Kevin no murió”, sino que “@NuevaEPS_ lo dejo morir, Kevin no morir, el gobierno lo ABANDONO, Kevin debería estar estudiando y en el parque jugando” (sic).
#MuerenPacientes— Pacientes Colombia (@Pacientesco) February 16, 2026
Kevin no murio, @NuevaEPS_ lo dejo morir
Kevin no morir, el gobierno lo ABANDONO
Kevin debería estar estudiando y en el parque jugando
Gracias a la crisis de la salud, así esta KAVIN
Los responsables DEBEN PAGAR#MuerenPacientes https://t.co/M76StaWBkW pic.twitter.com/fMoU2oIj2h
Tras el fallecimiento de su hijo, Katherine Pico ha denunciado que también tuvo que vivir un viacrucis para que le entregaran el cuerpo.
Según denunció la mujer en Noticias Caracol, el trámite para trasladar los restos de Kevin al departamento de Santander fue nefasto.
“Me tocó pelear para poderlo sacar porque tampoco me lo querían entregar en Medicina Legal. Me tocó hacer videos, me tocó llamar, me tocó hacer una cosa y otra para que me lo entregaran”, aseguró en medio del luto.