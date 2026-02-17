El Debate

Daniel Quintero se sinceró en vivo sobre los errores de Petro: “Yo le digo las cosas de frente”

El exalcalde de Medellín sorprendió al hablar de las equivocaciones que ha tenido el jefe de Estado.

Redacción Debate
17 de febrero de 2026, 11:26 a. m.
Daniel Quintero y Gustavo Petro.
Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: Semana

Daniel Quintero habló en SEMANA acerca de la realidad que se vive en el país y lo que está siendo la carrera para llegar a la Casa de Nariño, para lo cual primero deberá ganar la consulta del Frente por la Vida.

En el diálogo, el exalcalde de Medellín se refirió al presidente Gustavo Petro y sorprendió al decir el error que, a su juicio, ha cometido el máximo mandatario en temas de seguridad desde que llegó al poder:

“Petro es mi amigo y yo le digo las cosas de frente, porque afortunadamente yo no acepté ningún cargo en el Gobierno, lo que siempre me permitió mantener esa relación de conversación directa con el presidente”, dijo.

Quintero aseguró que al jefe de Estado le gusta el debate y, por lo mismo, es abierto a que le mencionen las fallas o cuestiones con las que no están de acuerdo. “Con el mayor respeto, como se le debe hablar a un presidente de la República”, expresó.

El error principal, según el precandidato presidencial, es que Petro ha nombrado personas “malas” en ciertos cargos. “Muy condescendientes, débiles y muy lentos”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que la política de paz total no ha sido la mejor, ya que ha permitido que los grupos armados se fortalezcan precisamente, en parte, por las personas que han estado al frente de la tarea de combatirlos.

De hecho, el exalcalde advirtió que las cosas pueden ser mucho peores, si es que la guerrilla toma como ejemplo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, como la guerra en Ucrania.

Por lo mismo, reafirmó la necesidad de que haya una mayor inversión tecnológica a la hora de combatir a los grupos armados. “La única forma de lograr la paz es que sea evidente que podemos ganar la guerra”, señaló.

Para todo esto, Quintero dejó en claro que hay que mirar el problema de fondo y es necesario entender de dónde nacen las guerrillas. “Fue alimentada por niños y jóvenes sin futuro que entraron a esas organizaciones”, manifestó.

“Estamos perdiendo la carrera por los niños. (…) Si nosotros resolvemos ese problema, también resolvemos la guerra en Colombia”, añadió.

En ese sentido, enfatizó que se debe hacerle frente a la crisis social que viven muchas comunidades e intentar brindarles un mejor futuro a los menores de edad. “Si el Estado le da a cada niño de Colombia un computador y una conexión a internet, eso es un cambio brutal para el futuro de Colombia”, complementó.

