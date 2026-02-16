Daniel Quintero asegura que el mínimo vital debe subir a $2.500.000 y desata dura respuesta: “Mejor déjelo en 10 millones”

Dos millones y medio de salario mínimo. Esa es la propuesta de Daniel Quintero, tras la alocución del presidente Gustavo Petro de este domingo. El primer mandatario anunció una mesa de concertación y marchas este jueves frente a la decisión del Consejo de Estado que obliga al Gobierno a reformular y justificar el monto del aumento del sueldo de los colombianos.

El candidato, incurso en varios procesos judiciales, asegura que el alto tribunal le dio una “oportunidad gigante” a la izquierda para aumentar por segunda vez el salario.

Salario mínimo: ¿Puede bajar? ¿Puede subir? Gustavo Petro convoca a las calles mientras la mesa de concertación inicia este lunes

Según él, el primer aumento demostró que no se dañaron los indicadores ni de desempleo ni de inflación en el país. “Hay espacio para un crecimiento adicional”, aseguró.

Luego puso esa cifra, la cual consideró un salario justo.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le contestó: “Definitivamente, para la bobada no hay nada. ¡¡Mejor déjelo en 10 millones o 20 millones y así acabamos con todos los problemas del país en pobreza!! Al fin y al cabo, es mejor que sea más para, como dice usted, desatar el consumo. Eso es superfácil. Jajajaj”.