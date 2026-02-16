POLÍTICA

Salario mínimo: ¿Puede bajar? ¿Puede subir? Gustavo Petro convoca a las calles mientras la mesa de concertación inicia este lunes

En una corta alocución, el presidente entregó algunos datos de la economía colombiana y habló de la suspensión del decreto del salario mínimo.

Cristina Castro

Cristina Castro

16 de febrero de 2026, 5:38 a. m.
"Esas variantes de la economía no deben hacer perder que el pueblo trabajador asalariado puedan llevar la canasta familiar vital”, dijo el presidente.
El presidente Gustavo Petro tomó el toro por los cuernos. Este domingo en la noche, dos días después de la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto con el alza del salario mínimo, se dirigió al país.

Lo hizo en una corta alocución presidencial a las 7 de la noche, con su primer anillo al lado. Fueron 20 minutos en los que el primer mandatario presentó una serie de indicadores económicos que, a su juicio, demuestran que el aumento del 23,7 % no ha tenido el impacto negativo en la economía que muchos expertos avizoraban.

YouTube video Ak8EJw1slnw thumbnail

Se trató de una exposición de variables que podrían ser la antesala de lo que viene. Y es que, lejos de lo que se pudo entender, el auto del Consejo de Estado no obliga a la Casa de Nariño a bajar el salario mínimo que decretó para el 2026. Lo que dice textualmente es que se suspenden los efectos de ese decreto y que se ordena al Gobierno “que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realice, expida y publique un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

0004-2026 Acumulado - Decreta Suspension Provisional Decreto 1469 de 2025 by info-semana

El auto agrega que para fijar dicho monto se deberán tener en cuenta los indicadores económicos consagrados en la Ley 278 de 1996, como la inflación, la productividad y el IPC, y detalla que la decisión a la que se llegue debe estar sustentada con “el razonamiento cuantitativo u operación aritmética que se acogerá para arribar a la cifra final”. En su alocución, el presidente intentó rebatir entonces las cifras.

Pero, antes de entrar en esa materia, el presidente hizo dos aclaraciones. La primera es que no comparte la decisión del Consejo de Estado. “Indudablemente, en mi opinión, no debió ser suspendido”, dijo. Y la segunda es que la respeta y la acatará. A diferencia de las despachadas que ha tenido con los magistrados de la Corte Constitucional, del magistrado del Consejo de Estado que tomó la decisión, Juan Camilo Morales, se refirió en términos respetuosos. Agregó que pedirá una aclaración del auto para poder concretar detalles sobre lo que viene.

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

En su discurso, Petro intentó sustentar temas de fondo. Por ejemplo, dijo que “relegaron el salario mínimo de la canasta vital de la familia, porque un trabajador tiene familia y por eso ahora toca dar unos saltos. Los di en los tres primeros años: 17 %, 18 % real, y ahora, último año de mi gobierno, 23 % real, para llegar al nivel de lo que llamamos un salario vital, que es lo que se ha decretado siguiendo la orden de la Corte Constitucional en su sentencia C-815 y en los artículos 25 y 53 de la Constitución de Colombia”.

El primer mandatario también refutó que el salario mínimo tuviera un efecto inflacionario, como lo habían advertido los gremios y los expertos, pues la inflación solo creció en enero 0,25 %. Pero “no debido al salario, sino al alza de la tasa de interés, a una escasez de alimentos por estación como el tomate y la yuca, pero fundamentales por el crecimiento inusitado del precio de la carne de res”, agregó.

La presentación de las cifras del presidente, que serán el eje de la discusión en la mesa de concertación que comienza este lunes, produjo respuestas inmediatas. Una de ellas fue la de José Manuel Restrepo. “¡Dejen de hacer populismo! Los datos confirman otras cosas. Se rompe con la tendencia a la baja de la inflación y la inflación va al alza. Esa es una mala noticia per se“, explicó el exministro de Hacienda, quien además aseguró que “creció brutalmente el precio de comidas fuera del hogar (corrientazo, entre otros), transporte, bebidas, alimentos en general y salud. Y lo peor de todo es que los más afectados son los más vulnerables y la clase media, como se había dicho. Una política que pauperiza a los más pobres y a la clase media. ¡Y esto apenas comienza porque la cascada sigue de aquí en adelante!”.

Antonio Sanguino destapa las cartas del Gobierno Petro para llegar a la mesa de concertación y mantener o superar el 23,7 % del salario mínimo

En su alocución el presidente anunció que este lunes comenzarán las mesas de concertación, “que es del movimiento sindical y es del empresariado de Colombia”. Pero dejó claro que no está en su pensamiento bajar el salario mínimo. Además, invito a los colombianos a manifestarse el próximo 19 de febrero, “en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el Presidente, para defender el salario vital”.

“El salario vital se mantiene, y el nuevo decreto va a mantener un salario vital, solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar al magistrado Morales, como lo pide él, solo que con las realidades económicas que desde el día que yo firmé, sustentan que no nos equivocamos, pero que puede modificarse el salario vital decretado de acuerdo a las nuevas realidades económicas”, concluyó.

