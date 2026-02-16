Antonio Sanguino destapa las cartas del Gobierno Petro para llegar a la mesa de concertación y mantener o superar el 23,7 % del salario mínimo

En un caso atípico en Colombia, la mesa de concertación, compuesta por el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios, se reunirá nuevamente para discutir sobre el incremento del salario mínimo.

Esta instancia habitualmente se reúne en diciembre, antes de acabar el año, para intentar lograr un consenso y, si no se logra, el Gobierno podrá decretar el incremento.

Por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del 23,7 %, todo volverá a su inicio y las partes se reunirán nuevamente este lunes, 16 de febrero, para determinar la hoja de ruta a seguir.

El presidente Gustavo Petro ya anunció que acatará la decisión del Consejo de Estado y que expedirá un nuevo decreto, pero dejando la salvedad de que todo se sustentará técnicamente para demostrar que el incremento fijado tuvo una base sólida.

El anuncio lo hizo durante una alocución en la que, de manera tranquila, fijó su postura y aclaró que el salario mínimo vital se mantendrá en Colombia y que la economía da muestras de que el incremento se puede mantener.

Como la mesa de concertación se reactivará este lunes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló con SEMANA sobre lo que pasará en dicho encuentro.

Sanguino cree que, si las partes tienen voluntad, es posible expedir el decreto rápidamente con la finalidad de acabar con la incertidumbre de los asalariados.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro ratificó que este lunes se va a reunir la mesa de concertación. ¿Qué es lo que esperan ustedes en esta instancia?

Antonio Sanguino (A. S.): Lo primero que debemos examinar son los términos y los alcances del auto del Consejo de Estado. También debemos escuchar la actualización o los datos actualizados por parte del DANE sobre cómo cerró la economía y las distintas variables macroeconómicas el año pasado y su comportamiento, particularmente la inflación, porque eso va a permitir establecer si ha habido o no un impacto inflacionario como nosotros hemos planteado. Para nosotros no hay un impacto inflacionario del salario mínimo vital, ni hay un impacto negativo sobre el comportamiento de la economía colombiana.

Vamos a escuchar también, por supuesto, los datos del Ministerio de Hacienda, del Banco de la República, y luego, pues escucharemos las posiciones del empresariado y de los trabajadores.

Con esos insumos veremos si hay ánimo de lograr un acuerdo, es lo que ha dicho el presidente. Ojalá podamos avanzar en una solución concertada, en una fórmula de concertación que nos permita que el nuevo decreto provisional que pide el auto del Consejo de Estado sea el resultado de una concertación, tanto del salario vital como de otros elementos que han sido parte de las diferencias que hemos tenido en esta coyuntura en el país y en distintos sectores, incluidos los empresarios.

SEMANA: Claro, pero el presidente Petro dijo que el salario mínimo vital se mantiene; es decir, la negociación a la que se llegue debería ser superior al 23,7 %. ¿Es así?

A. S.: Pues esperemos a ver con qué opinión o con qué posición llegan trabajadores y empleadores. La posibilidad de una concertación depende mucho del ánimo y de la voluntad con la que lleguen ambas partes, trabajadores y empresarios.

SEMANA: Como lo que está ocurriendo es un caso atípico, hay quienes dicen que no hay una plena certeza de si la mesa se podía reactivar nuevamente porque por ley sesiona en diciembre. ¿Hay un debate jurídico sobre esto o se puede sesionar sin problema?

A. S.: Esa es una muy buena pregunta, pero en la sana lógica, si nosotros debemos expedir un decreto provisional, como lo pide el auto del Consejo de Estado, pues lo lógico o lo obvio es que convoquemos la comisión de concertación a ver si es posible que logremos una concertación en la mesa.

Estamos empezando de nuevo y es el primer paso que pide la Ley 278 de 1996, que primero se agote la posibilidad de una concertación para establecer el incremento salarial del año inmediatamente siguiente y, si eso no es posible, entonces el Gobierno queda facultado para decretarlo.

Se supone que deberíamos aplicar el mismo procedimiento en este caso. Lo que sucede es que el Consejo de Estado y el magistrado que produjo el auto, pues, están haciendo cosas absolutamente sui generis porque nos conmina a expedir un decreto provisional y decide suspender el decreto expedido el 30 de diciembre cuando todavía no se han agotado los términos de tiempo para que nosotros le entregáramos nuestras explicaciones técnicas y respondiéramos los interrogantes técnicos al propio Consejo de Estado. A todas luces se precipitaron, pero como aquí los autos y los fallos hay que acatarlos, pues eso se hará y se cumplirán las órdenes. Esa pregunta suya muestra que hay un vacío.

SEMANA: ¿Cuánto pueden tardar estas reuniones?

A. S.: No lo sabemos, hay que avanzar para saber qué va a pasar. De todas maneras, el Gobierno va a presentar recursos ante el Consejo de Estado. Y ojalá que ese acuerdo sea alrededor del criterio de salario vital que el Gobierno decidió aplicar.

SEMANA: Los colombianos tienen expectativa por saber qué va a pasar con el salario mínimo y no están interesados en estas discusiones; solo quieren saber en cuánto quedará el salario mínimo. ¿Qué les puede decir sobre ese punto?

A. S.: Hay que esperar lo que pase en esta semana, pero según el propio auto del Consejo de Estado, hasta tanto no se expida el decreto provisional, está en vigencia el decreto original de incremento del 23,7 %.

SEMANA: Es decir, ¿el 28 de febrero los asalariados recibirán su salario con ese incremento del 23,7 %?

A. S.: Si de aquí a allá no hemos expedido el decreto provisional, pues regirá el decreto que actualmente está en vigencia.