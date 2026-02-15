El expresidente Álvaro Uribe acudió a su cuenta en X para responder a la alocución del presidente Gustavo Petro, de este domingo 15 de febrero, donde habló del salario mínimo en Colombia.

Petro hizo esta alocución para responder a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto con el cual se fijó el incremento del salario mínimo para 2026.

Para el líder del Centro Democrático, el Gobierno Petro sigue equivocándose en las decisiones económicas que está tomando y está afectando directamente a los empresarios colombianos.

“La función de los gobiernos no es acabar el emprendimiento privado, no es acabar con las posibilidades de empleo de calidad, no es derrochar los recursos del Estado, no es tener un Estado gigante y tampoco entregárselo a la corrupción”, dijo Uribe.

Aseguró que el Centro Democrático desde hace unos años viene defendiendo la “economía fraterna” para que le vaya bien a los trabajadores y empresarios del país, pero que con las decisiones del Gobierno Petro cada día es más difícil cumplir esas metas.

“Paloma Valencia ha dado cifras de un Estado gigante que hay que disminuir, unos impuestos que acaban con la inversión y a eso súmele la corrupción y la violencia. Todo eso hay que corregirlo”, señaló.

En medio de su respuesta a Petro, Uribe dijo que se requiere con urgencia hacer cinco reformas que alivien el bolsillo de los colombianos y que permitan que el salario mínimo de verdad sea para que el empleado colombiano tenga más capacidad económica.

“Las reformas son: reducir el tamaño del Estado, reducir impuestos, acabar el derroche, acabar la corrupción y sacar al país de las manos del imperio del narcoterrorismo y del robo”.

Justamente Paloma Valencia aseguró que el Estado colombiano tiene 162 entidades que le valen unos 447 billones de pesos para funcionamiento. “Esa plata es pura burocracia“.

Agregó que eso corresponde al 45% del PIB, lo que quiere decir, según ella, que todos los recursos se están yendo en funcionamiento del Estado para “pagar burocracia”.

Petro dio a conocer en la alocución presidencial la hoja de ruta que tomará el Gobierno nacional para responder al Consejo de Estado y que tendrá como resultado un nuevo decreto.

“Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días ya que pediremos unas aclaraciones”, dijo.

Agregó: “El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas”.

Reveló que el nuevo decreto transitorio mantendrá un salario mínimo vital mientras que el Consejo de Estado toma una decisión de fondo.