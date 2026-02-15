Alocución del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo vital

El presidente de la República, Gustavo Petro, le habló al país, para referirse a la decisión que tomó el Consejo de Estado, al suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo de 2026.

El alto tribunal explicó que se trataba de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto administrativo, el cual será resuelto en la sentencia.

El aumento del salario mínimo entra en terreno judicial mientras sus efectos ya golpean la economía. ¿Qué puede ocurrir?

El Consejo de Estado también le ordenó al gobierno del presidente Gustavo Petro que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del salario mínimo para 2026 y el valor total que regirá hasta que se tome una decisión de fondo.