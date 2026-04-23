Revelan qué hay detrás del silencio de Petro tras delicadas denuncias de Angie Rodríguez: le recuerdan que era su “mano derecha”

Han pasado más de 40 horas desde que Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ‘prendió el ventilador’ en exclusiva para SEMANA.

En su entrevista, Rodríguez aseguró que al interior del Gobierno Petro hay más de 20 personas inmersas en actos de corrupción y nadie se atreve a decir nada.

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La funcionaria también dijo en SEMANA, entre varias cosas, que en el Gobierno Petro se toman decisiones importantes a partir de rumores y chismes. Y eso no fue todo. Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro a tal punto que, sin ser funcionaria y estar inmersa en un lío judicial, toma decisiones en algunas entidades.

A pesar de lo dicho por Rodríguez en SEMANA, el presidente Petro no se ha pronunciado al respecto, pero quien sí lo hizo fue el exsenador Rodrigo Lara.

El excongresista Lara destapó en El Debate de SEMANA qué habría detrás del silencio del jefe de Estado.

“Porque de alguna manera, Petro es responsable por haber llevado a estos funcionarios, por haberlos nombrado. La persona Angie Rodríguez era la persona de su entrañable confianza. Es que no estamos hablando de una entidad adscrita, de una entidad vinculada. Estamos hablando de la señora que manejó el Dapre, es decir, su mano derecha, la que administraba el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, aseguró Lara en El Debate.

En tal sentido, el exsenador Lara insistió en que, de todo lo que denunció Rodríguez en SEMANA, el responsable es el jefe de Estado.

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“Aquí la responsabilidad directa es del presidente de la República, porque él es el que nombra, el que designa a esta funcionaria”, recalcó el exsenador.

Lo anterior también dio pie para que Lara mencionara en El Debate otro caso que ha generado bastante ruido al interior del Gobierno Petro. Se trata del escándalo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien a comienzos de abril pidió vacaciones mientras avanza en su contra un proceso judicial.

El exsenador Rodrigo Lara. Foto: juan carlos sierra-semana

“Y el daño que está generando la permanencia de Ricardo Roa en la cabeza de Ecopetrol, la empresa tributaria más importante que más le aporta recursos a la Nación, una empresa que es orgullo de los colombianos y que cotiza en la Bolsa de Nueva York; digamos, administrada por una persona que hoy ha sido imputada por la Fiscalía General de la Nación por otorgar o distribuir favores desde su cargo, es de verdad supremamente grave. Y todo este ambiente que genera el Gobierno es lo que lleva a los colombianos a que hoy mayoritariamente pidan un cambio”, agregó Lara.