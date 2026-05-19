Rodrigo Lara recuerda que Paloma Valencia y Angélica Lozano fueron las autoras de la polémica ley de encuestas: “Hicieron un revoltijo”

La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), está en el centro de la controversia por la forma en la que silenció a SEMANA. En un polémico auto, le prohibió a este medio de comunicación publicar nuevas encuestas de la firma AtlasIntel a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

Todo esto reavivó el debate sobre la polémica ley de encuestas, que en su momento fue duramente criticada por varios sectores políticos y sociales.

Rodrigo Lara habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, recordó que la candidata Paloma Valencia y Angélica Lozano fueron las líderes de esta iniciativa en 2024.

Angélica Lozano y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

“Ellas se inspiraron en una ley que yo presenté, pero sacaron una completamente distinta, mucho más drástica, intrusiva y que le daba más poderes de regulación y de intervención al Estado”, comentó.

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Todo esto se dio, de acuerdo con él, cuando la militante del Centro Democrático estaba iniciando su campaña a la Presidencia y Claudia López, pareja de Lozano, también estaba comenzando con ese objetivo.

Por lo mismo, el exsenador cuestionó esto, pero especialmente la llamada veda, que en este caso hace referencia a la prohibición de presentar encuestas hasta tres meses antes de la inscripción de los candidatos.

“No sé ellas qué cálculo político tenían. (...) Ellas allá hicieron un revoltijo, metieron una cantidad de cosas y volvieron la ley supremamente drástica y severa”, apuntó.

Rodrigo Lara. Foto: juan carlos sierra-semana

Lara fue claro al señalar que considera que Colombia sí necesita una regulación en este tema, ya que cree que ha existido un monopolio de la manipulación, aunque aseveró que se tienen que eliminar algunos “elementos dañinos” que fueron agregados por las senadoras.

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Esta ley es lo que está permitiendo, según el excongresista, que se suspenda la publicación de encuestas y censurar a un medio de comunicación, tal y como está ocurriendo con SEMANA por decisión de la magistrada Fabiola Márquez.

De hecho, la polémica es tan grande que Lara sostuvo que esta medida en contra de esta revista va a terminar siendo revocada. “Lo que ellos necesitan es que no se puedan publicar encuestas el próximo fin de semana”. dijo.

“Con esto buscan que prevalezca el monopolio de la manipulación, para que salgan Invamer y Guarumo a decir que Abelardo y Paloma están empatados. (...) Pero en segunda vuelta van a inflar a Iván Cepeda para producir miedo”, manifestó.

Con esto, según él, se intenta inducir a que el votante se incline por Paloma Valencia en una segunda vuelta. “Esta estrategia tramposa se les cae cuando sale AtlasIntel y dice la verdad. (...) Ahí están unidos el petrismo y la camapaña de Paloma, porque le tienen miedo a la campaña de Abelardo”, complementó.