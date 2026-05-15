Lidio García ‘vaticina’ lo que pasaría con Iván Cepeda si no logra ganar en la primera vuelta: “Dejémonos de pendejadas”

Faltan pocos días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales con las que se decidirá el reemplazo del presidente Gustavo Petro, por lo que ya se ultiman detalles y los colombianos se van decantando por quién van a votar.

Hay tres nombres que se han robado el protagonismo: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda. De hecho, las encuestas indican que el candidato del petrismo tiene prácticamente asegurado su paso a segunda vuelta.

Lidio García, el presidente del Senado, habló del panorama político que hay a pocos días del 31 de mayo y se la jugó al vaticinar lo que puede pasar con Cepeda, si es que no logra llevarse la victoria en la primera vuelta.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

“Si él no gana en primera vuelta, para mí no gana, realmente se lo digo. (...) No van a ganar la Presidencia así de esa manera”, dijo.

“El Congreso no puede seguir siendo el trapito de bajar ollas que quiera un presidente”: Lidio García envía duro mensaje a Gobierno Petro

De esta forma, descartó por completo que el también senador pueda convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño en una segunda vuelta, ya que el panorama cambiaría por completo y los votos, desde su punto de vista, se irían para el otro candidato, que puede ser Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.

García también habló sobre el Partido Liberal y su papel en estas elecciones del 2026. El presidente del Senado fue claro al advertir que la mitad del partido está con el Gobierno Petro. “Dejémonos de pendejadas y vamos a hablar las cosas como son”, comentó.

“La mitad desde un inicio está con el Gobierno, no podemos decirnos mentiras. (...) Es mentira decir que se está apoyando en un 100 % a Paloma Valencia”, agregó.

En ese sentido, también aseveró que más allá de cuáles son los partidos que apoyan a ciertos candidatos, considera que la Presidencia no se gana con esto, sino que la clave está en “meterse en el corazón de la gente”.

Abelardo de la Espriella (32,9 %) deja atrás a Paloma Valencia (16,7 %) y se acerca a Iván Cepeda (37,6 %) en la carrera por la Presidencia, según AtlasIntel

Por todo esto y sumado a otros aspectos, se mostró en contra de la decisión que se tomó al interior de la colectividad y consideró que lo correcto era dejar en libertad a los integrantes para que cada uno eligiera a qué candidato apoyaba y, una vez en segunda vuelta, analizar y escoger para ese momento una sola opción.

De nuevo sobre la elección del 31 de mayo, Lidio García manifestó que Cepeda tiene que ganar en primera vuelta, ya que, desde su visión, el que quede de segundo en los comicios será el ganador en una segunda vuelta.

“Las elecciones las gana quien sepa rematar en los últimos 15 días. El que mejor maneje la campaña de aquí al 31, yo creo que es quien va a tener la opción”, complementó.