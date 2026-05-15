Abelardo de la Espriella (32,9 %) deja atrás a Paloma Valencia (16,7 %) y se acerca a Iván Cepeda (37,6 %) en la carrera por la Presidencia, según AtlasIntel

A 16 días de las elecciones presidenciales, programadas para el próximo 31 de mayo, la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que Abelardo de la Espriella dejó atrás a Paloma Valencia y se acerca a Iván Cepeda en la competencia por la Casa de Nariño.

Según los resultados, Cepeda tiene el 37,6 % de la intención de voto (en votos válidos). Le siguen Abelardo de la Espriella, con el 32,9 %, y Paloma Valencia, con el 16,7 %.

Luego de los tres punteros, están Sergio Fajardo (4,9 %), Claudia López (3,5 %), Santiago Botero (0,4 %), Carlos Caicedo (0,3 %), Gustavo Matamoros (0,1 %), Mauricio Lizcano (0,1 %), Roy Barreras (0,1 %), Miguel Uribe Londoño (0 %), Luis Gilberto Murillo (0 %), Sondra Macollins (0 %) y el voto en blanco (3,2 %).

La encuesta presencial de AtlasIntel se realizó entre el 9 y el 14 de mayo. En total fueron entrevistadas 5.039 personas en todas las regiones de Colombia, conforme a la nueva ley de encuestas. El margen de error del estudio es del 1 % y el nivel de confianza es del 95 %.

AtlasIntel también midió los posibles escenarios de segunda vuelta y allí se evidencia el liderazgo de Abelardo de la Espriella, quien vencería, con el 44 %, a Iván Cepeda (40,4 %).

En una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el candidato del Pacto Histórico llegaría al 39,2 % de los votos, mientras la candidata del Centro Democrático tendría 40,6 %. Eso quiere decir que habría un empate técnico, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %.

En otro probable escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero tendría el 39,4 % de los votos y el exgobernador de Antioquia llegaría a 26,3 %.

La encuesta de AtlasIntel revela que Iván Cepeda tiene un rechazo del 46,5 % como posible presidente de Colombia, mientras el indicador para Abelardo de la Espriella es del 39,3 %. El 14,2 % respondió que rechazaba a ambos por igual.

El 50,6 % de los encuestados por AtlasIntel dice que desaprueba el gobierno de Gustavo Petro, mientras el 38,1 % aseguró que lo aprueba.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: