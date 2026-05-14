El presidente Gustavo Petro presidió en la noche de este miércoles, 13 de mayo, un consejo de ministros extraordinario cuyo plato fuerte fue el sistema pensional en Colombia, la reforma y la decisión del Consejo de Estado que tumbó esta semana el giro de dineros de los fondos privados a Colpensiones de algunos de sus afiliados.

El primer mandatario empezó por referirse a la campaña presidencial de Iván Cepeda y a la mentira, según él, que se ha creado y que apunta a que estos dineros terminarían en la candidatura del líder de izquierda.

El presidente Gustavo Petro, el 7 de mayo de 2026 en Riohacha, La Guajira. Foto: Joel González - Presidencia de la República

“La discusión que se está dando en medios es que nosotros pedíamos esa plata para invertirla y gastarla en la campaña de Cepeda. Eso dijeron, que destinaríamos los dineros en los afiches del candidato. Oigan, señores de la oposición, por favor, el Gobierno saca de su presupuesto. No espera recursos de Colpensiones. Colpensiones no le da nada al Gobierno. Nada. Ni un peso. Ni le dará. Reitero: es el Gobierno el que paga pensiones en Colombia”, dijo Petro.

Informó que la mayoría de los pensionados en Colombia, vía Colpensiones, “recibe una parte de las cotizaciones de los trabajadores afiliados porque es de prima media; es un sistema diferente, pero la mayor parte es esta, del Gobierno. Entonces, ¿de dónde viene la crítica? ¿De dónde sacan la perversidad para decir que queremos dinero para la campaña?“, preguntó.

Dijo: “Lo que queremos es que se haga justicia con el ahorro ya depositado por trabajadores durante toda su vida que, al pasarse a Colpensiones, por virtud de la ley vigente, pues debe el fondo de pensiones trasladar los recursos a Colpensiones. Ese es el raponazo que hacen hoy”.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Petro también dijo que esto surge en virtud de unas demandas que instauraron, en su momento, los candidatos a la Presidencia Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

“Si esas demandas no existieran, no se hubiera movido ese mecanismo; se hizo ordenada, sistemática y perversamente, premeditadamente. Por eso, les pido a la señora Paloma Valencia y al señor Abelardo de la Espriella que retiren esas demandas. Hombre, son candidatos. Antes eran políticos de oposición, pero hoy son candidatos. No se van a tirar al pueblo de Colombia de esa manera”, expresó el jefe de Estado.

Valencia y De la Espriella demandaron la reforma pensional de Petro aprobada en el Congreso ante la Corte Constitucional, que estaría próxima a rendir ponencia.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, le respondió al presidente Gustavo Petro tras mencionarla en un discurso en Medellín. Foto: Colprensa/Captura de pantalla

En el consejo de ministros, Petro advirtió que los fondos privados de pensiones van a quebrar. Hoy, según el jefe de Estado, enfrentan dificultades financieras.

Por eso, defendió la necesidad de avanzar en la reforma pensional impulsada por el Gobierno.

“Estamos viendo hasta ahora la mala competencia y desleal”, remató el jefe de Estado.

El encuentro de Petro con sus ministros se extendió hasta las 11 de la noche y allí anunció una serie de decretos para contrarrestar la decisión del Consejo de Estado en contra del giro de recursos de los fondos privados a Colpensiones.