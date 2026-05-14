“Van a quebrar”: el presidente Gustavo Petro anunció la suerte de los fondos privados de pensión y los comparó con las EPS

El presidente Gustavo Petro dedicó la mayor parte del tiempo de su consejo de ministros, en la noche de este miércoles, 13 de mayo, para hablar de la decisión del Consejo de Estado de suspender el giro de dineros de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.

El jefe de Estado, como era de esperarse, anunció nuevos decretos y resoluciones con las que pretende enfrentar este freno judicial que, según él, afectaría considerablemente a Colpensiones.

En medio de su intervención que gran parte del país observó porque fue televisado por medios institucionales, Petro anunció cuál será la suerte de los fondos privados de pensiones.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

“Los fondos privados de pensiones se van a quebrar”, enfatizó Petro.

Dijo que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo el cálculo “bien hecho” donde se detalla la suerte que correrán.

“Esto llegó a su final, el año en que se aprobó la reforma pensional, ya las salidas de los fondos privados eran mayores que las entradas. Las utilidades iban disminuyendo, la tendencia continúa. Están tratando de hacer trampa para sobrevivir. Raponeando para sobrevivir porque si se deja la Ley 100, la Corte Constitucional puede hacerlo, se declara inconstitucional, quiebran de una vez, como sucede ya con las EPS. Quiebran. Nadie los va a salvar”, anticipó el mandatario.

Sin embargo, dijo que el problema es que si quiebra un fondo privado de pensiones, “qué va a pasar con los ahorros de los trabajadores”. Y si el dinero está en el exterior, “¿qué pasa con el ahorro de los trabajadores? Estamos ante un riesgo de inseguridad extrema”.

La reforma pensional no es comunista ni socialista, insistió Petro. “Es hecha en Holanda o Países Bajos. Allá se practica. Y sus consecuencias son muy favorables”, manifestó.

En el consejo de ministros, Petro anunció la expedición de nuevos decretos y resoluciones para enfrentar el freno judicial al traslado pensional; y advirtió acciones penales.

Precisamente, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció este 14 de mayo una apertura de investigaciones por el traslado de recursos de fondos privados a Colpensiones que no se han realizado aún. La entidad regulatoria detalló que el inicio de dichas indagaciones se da en el marco de las indicaciones del presidente de la República y como parte de sus funciones de supervisión del sistema financiero.

Superintendencia Financiera de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

“La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) inició hoy investigaciones sobre el traslado de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones correspondientes a los afiliados que aplicaron la oportunidad de traslado del régimen privado al de prima media y que ya consolidaron su derecho pensional”, precisó la Superfinanciera.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial divulgado este 13 de mayo de 2026. Foto: Super intendencia Financiera de Colombia

Precisaron que a la fecha el monto total de estos recursos asciende actualmente a 8,7 billones de pesos, que corresponden a su vez a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional, de los cuales 24.331 ya están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones.