Presidente Petro insiste en “ampliar” la constitución del país y anuncia nuevos decretos de orden público

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la posibilidad de impulsar cambios constitucionales en el país y aseguró que su intención no es derogar la Constitución de 1991, sino ampliarla para incluir reformas sociales que, según dijo, el Congreso no ha querido aprobar durante más de tres décadas.

Gustavo Petro, la constituyente y las elecciones: el análisis de Mauricio Gaona

Durante su intervención en el consejo de ministros, el mandatario afirmó que ha sostenido conversaciones sobre esa idea y defendió que su propuesta busca complementar la actual Carta Política. “He hablado para ampliar la Constitución del 91 y no para derogarla”, señaló.

Petro explicó que el objetivo sería incorporar un nuevo capítulo enfocado en reformas sociales y leyes que, a su juicio, han permanecido estancadas en el Legislativo.

Así buscan atajar la Constituyente del Gobierno Petro

Consejo de ministros Foto: Presidencia

“Se amplíe con un capítulo que son las reformas sociales y las leyes que durante 34 años el Congreso de Colombia no ha querido ni discutir ni aprobar”, afirmó el jefe de Estado.

Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate político sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, tema que ha generado críticas desde distintos sectores de oposición y preocupación entre juristas y dirigentes políticos.

La supuesta constituyente

Gustavo Petro Presidente de Colombia Foto: COLPRENSA

En la misma intervención, el mandatario también se refirió a temas de orden público y anunció que expedirá nuevas resoluciones amparadas, según dijo, en sus competencias constitucionales y electorales.

“Voy a expedir unas resoluciones en virtud de mi competencia electoral, mi competencia constitucional dada por el pueblo”, sostuvo.

Constituyente Foto: Semana, Adobe, Presidencia

Además, Petro rechazó las versiones según las cuales el Gobierno estaría incumpliendo acuerdos internacionales relacionados con extradición. “No es cierto que nos estamos pasando convenios internacionales”, afirmó.

En ese mismo sentido insistió en que ha dialogado con autoridades estadounidenses sobre una fórmula para enfrentar el actual conflicto armado del país.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que entre los temas que propondría en una eventual asamblea constituyente están las reformas sociales que, según él, “fueron bloqueadas”. Foto: PRESIDENCIA

“He presentado una fórmula en la actual situación de conflicto armado del país, que me parece más eficaz que lo que se ha hecho antes”, concluyó el presidente.