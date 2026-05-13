Gustavo Petro elevó el tono y acusó a los fondos privados de pensión de “expropiar” los ahorros de los trabajadores

Se sigue agudizando la crisis entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el poder judicial, la cual estalló luego de que el Consejo de Estado frenó de manera definitiva el decreto de su gobierno que obligaba el traslado de $ 25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones.

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En esta oportunidad, el jefe de Estado elevó el tono en medio de esa controversia y acusó a los fondos privados de pensión de “expropiar” los ahorros de los trabajadores.

“No, señor, la ley que establece la transición de un trabajador del sistema de ahorro individual al sistema de prima media ordena devolver el ahorro de los trabajadores del fondo pensional de ahorro individual al fondo que escoja libremente el trabajador. Así que no se puede encubrir el robo que propietarios de la banca privada pretenden hacer”, manifestó el presidente Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “Una sola persona ha atacado el derecho adquirido de los pensionados a la seguridad del financiamiento de su pensión; ha atacado la estabilidad de Colpensiones y de todos los pensionados del país; ha atacado las finanzas públicas porque el Gobierno trasladará recursos adicionales para pagar los pensionados y reemplazar sus ahorros”.

“Los ahorros de los pensionados desde que se pensionaron han sido expropiados delictualmente por las administradoras de los fondos privados”, manifestó Petro.

Y en otro mensaje que publicó el jefe de Estado, dijo que ese tipo de decisiones judiciales en contra de su administración obedecen a un “bloqueo político”.

“Primero, los secretos no se hacen en la Secretaría Jurídica de Presidencia, sino en todas las ramas del Gobierno de manera conjunta. Segundo, cuando se dedican a tumbar decretos de manera sistemática, no es el derecho el que actúa, sino el bloqueo político para que no se haga realidad el programa elegido por el pueblo. Se le llama a eso en inglés lawfare”, insistió Petro.

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Sobre la decisión que desató el enfrentamiento, el Consejo de Estado indicó en su fallo: “Decretar la suspensión provisional del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, salvo aquellos apartes que ya fueron objeto de suspensión en el auto del 28 de abril de 2026, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia”.