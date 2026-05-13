Inesperada reacción de Gustavo Petro a mensaje de la Casa Blanca desató ola de comentarios: “No se puede hacer”

El presidente de la República, Gustavo Petro, comentó una publicación que realizó en redes sociales la Casa Blanca, la cual se volvió viral.

El mensaje que interesó a Petro está relacionado con un mapa que muestra a Venezuela como un nuevo estado de EE. UU.: “Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar”, respondió.

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“Esta nueva idea en el Gobierno de los EE. UU. no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela, al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela”, recalcó Petro en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

El pasado 3 de enero, en medio de una incursión de Estados Unidos en Venezuela, las autoridades de ese país capturaron al señalado dictador Nicolás Maduro, quien ahora permanece privado de la libertad en una cárcel norteamericana, esperando las audiencias para su juicio.

La operación en ese momento fue rechazada por Petro, quien expresó su postura en sus redes sociales: “Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3:00 a. m. Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.

“La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, buscamos convocar el Consejo. El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, dijo el mandatario colombiano en esa ocasión.

Además, indicó: “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”.

“Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, puntualizó Petro.

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El 24 de abril, el presidente se reunió con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas y al término de ese encuentro se acordó trabajar de manera conjunta en contra de las organizaciones criminales en zona de frontera.