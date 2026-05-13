Judiciales

Tribunal Administrativo “comparte la preocupación” del Consejo de Estado por críticas del presidente Petro

Desde la Presidencia del Tribunal se mandó un mensaje de apoyo a los magistrados del Consejo de Estado.

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Redacción Semana
13 de mayo de 2026 a las 4:55 p. m.
El alto tribunal habló de cuestionamientos hechos desde la Presidencia de la República en contra de las decisiones adoptadas.
El alto tribunal habló de cuestionamientos hechos desde la Presidencia de la República en contra de las decisiones adoptadas. Foto: SEMANA

La presidenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Patricia Salamanca Gallo, manifestó públicamente su apoyo a los magistrados del Consejo de Estado por los recientes cuestionamientos hechos desde la Presidencia de la República en contra de las decisiones adoptadas.

Gustavo Petro reaccionó al fuerte comunicado del Consejo de Estado por agudos mensajes que publicó: “Respeten”

Por medio de un comunicado, la magistrada Gallo manifestó que “comparte la preocupación” del Consejo de Estado ante las recientes publicaciones hechas por el jefe de Estado que cuestionó directamente la decisión de suspender el decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones.

La magistrada hizo un enérgico llamado a que se respete la división de poderes.

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