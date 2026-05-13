Primicia | Encuentran más de cinco toneladas de explosivos en Medellín

SEMANA conoció en primicia que en las últimas horas se adelantó un gigantesco operativo en la ciudad de Medellín por parte de agentes de la Dijín y Sijín de la Policía.

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En la acción, según señalaron varias fuentes consultadas, se incautaron 1.6 toneladas de anfo, un peligrosísimo explosivo, utilizado como pieza fundamental para la realización de bombas de largo alcance.

El operativo se hizo en el barrio Téjelo, en la capital antioqueña, el cual era utilizado como un “punto logístico” de almacenamiento de una “red de tráfico de explosivos”.

Las autoridades encontraron una casa que era utilizada como punto de acopio de explosivos. Foto: Policía Nacional

Las autoridades encontraron 3.8 toneladas de nitrato de amonio, 2.900 detonadores, 1.900 metros de cordón detonante y 2.100 fósforos eléctricos.

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