Frustran posible atentado contra Abelardo de la Espriella en Antioquia: detectan un falso escolta

La campaña de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, denunció que su equipo de seguridad frustró un probable atentado en su contra en el municipio de Envigado, Antioquia. Las autoridades competentes ya fueron alertadas del episodio.

Se contó que, supuestamente, un sujeto se encontraba realizando aparentes labores de inteligencia en el lugar donde se presentaría el aspirante a la Casa de Nariño, haciéndose pasar, falsamente, como un integrante de su esquema de seguridad.

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“Al momento de la verificación, esta persona tendría en su poder armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos que deberán ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes”, dijo el equipo de trabajo del abogado.

Se informó que, durante la revisión del sujeto, se hallaron grabaciones y fotos del lugar del evento, de la tarima donde estaría De la Espriella, de los accesos, las operaciones logísticas y puntos clave del área de Envigado.

Material hallado al hombre que, supuestamente, se presentó como escolta de Abelardo de la Espriella en Envigado, Antioquia, Foto: Campaña de Abelardo de la Espriella.

“El individuo insistía en afirmar que hacía parte del esquema de seguridad de Abelardo de La Espriella, versión que fue desmentida de manera inmediata y categórica por el equipo oficial de la campaña”, se contó en un comunicado.

Los miembros de la campaña manifestaron que estos acontecimientos son graves por el contexto en el que se dan, marcado por constantes amenazas y una presunta actividad irregular de inteligencia, seguimientos, infiltraciones y suplantaciones.

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“Defensores de la Patria solicita a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de inteligencia adelantar una investigación urgente, exhaustiva y transparente que permita establecer la identidad de esta persona, el propósito real de sus actividades en el lugar y si actuaba de manera individual o coordinada con terceros”, se detalló en el texto.

Después de lo que pasó en Envigado, se destacó la rápida acción de las autoridades y se decidió continuar con la agenda del candidato presidencial.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Abelardo de la Espriella continuará recorriendo el país y cumpliendo su agenda pública de cara a los colombianos. Sin embargo, exige garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático, así como medidas reales de protección frente a cualquier amenaza o acción que pueda poner en riesgo la seguridad del candidato y de quienes lo acompañan”, se concluyó en el comunicado.