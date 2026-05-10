Abelardo de la Espriella denuncia presiones y amenazas contra su campaña en Medellín

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, hizo una nueva denuncia en las últimas horas, por las presiones e intimidaciones que se estarían presentando en la ciudad de Medellín contra la campaña y sus seguidores.

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De acuerdo con el movimiento ciudadano que avala su candidatura, en varios sectores de la capital de Antioquia se habrían presentado presiones e intimidaciones para retirar publicidad de su campaña.

“En Belencito se habría ordenado bajar la publicidad instalada en cerca de 40 buses, mientras que en Robledo se habría presionado a comerciantes para retirar material publicitario de sus negocios”, señaló la campaña.

El candidato presidencial reaccionó a través de sus redes sociales asegurando que “‘combos’ criminales de Medellín, los que comparten tarima con Petro, pretenden amedrentar a los seguidores y colaboradores de nuestra campaña. Creen que ocultando la publicidad el pueblo va a perder el fervor”.

Desde la campaña expresaron su malestar y alertaron por la gravedad de los hechos, ya que, según ellos, “confirman una realidad en Colombia donde no se puede seguir normalizando que en algunos territorios, estructuras ilegales pretendan decidir qué mensaje circula, qué candidato puede verse y qué ciudadanos pueden expresar libremente su apoyo político”.

Por eso, rechazaron cualquier intento de intimidación contra transportadores, comerciantes, líderes barriales o ciudadanos que decidieron dar su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria.

“La democracia no puede quedar sometida al miedo ni al control de quienes creen que pueden silenciar al pueblo desde la amenaza”, señaló el movimiento ciudadano, al tiempo que entregaron las razones por las que pasa esto.

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“Lo ocurrido en Medellín demuestra algo evidente: quienes viven del desorden, de la intimidación y del control territorial están asustados. Saben que el Tigre representa una amenaza real para sus privilegios criminales”, señaló.

Defensores de la Patria anunció que solicitará a las autoridades verificar estos hechos denunciados y proteger a quienes han sido presionados por apoyar al candidato presidencial. También pidieron garantías para la campaña.

“A los ciudadanos de Medellín les decimos con claridad: no están solos. Esta campaña no se arrodilla ante la intimidación. Seguiremos recorriendo los barrios, defendiendo la libertad y acompañando a quienes quieren una Colombia sin miedo”, señaló Defensores de la Patria.