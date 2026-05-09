Revelan “la gran preocupación” que tenía Germán Vargas Lleras sobre las elecciones de 2026 en Colombia

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, senador electo de cara a la nueva legislatura, que comenzará el 20 de julio de 2026, habló con SEMANA. Lo hizo con motivo del deceso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Yo no tuve tanta interlocución con el doctor Vargas Lleras. Tuve la oportunidad, el año pasado, él muy amablemente me invitó a su oficina a compartir, a intercambiar opiniones. Él tenía una gran preocupación por lo que podía pasar con el país en las elecciones de este año. Él quería saber, pues más o menos en qué estaba el Centro Democrático de cara a la posibilidad de buscar una gran convergencia, que fue finalmente lo que ocurrió con mi partido, que participó en esa gran consulta y él estaba interesado en saberlo, porque él sabía que nos estábamos jugando mucho en estas elecciones. De resto, pues lo recuerdo, es como un gran hombre público, un político aguerrido, un político muy hábil también y un gran conocedor del Estado colombiano”, aseguró el congresista.

Adiós a Germán Vargas Lleras, el guerrero: su vida y su legado dejan una profunda huella en la política en Colombia

Germán Vargas Lleras, las intensas luchas de un estadista que no llegó a la Presidencia y que cumplía lo que decía

“Yo creo que para muchos que estamos metidos en política, sus columnas dominicales eran orientadoras, eran lecturas obligadas para entender lo que se estaba viviendo en el país y además entrever posibles soluciones porque, como lo decía antes, creo yo que el doctor Germán Vargas Lleras pues era uno de los grandes estadistas que tenía este país, una persona que, como otros políticos colombianos, tenía todas las cualidades para haber sido presidente de Colombia, pero lamentablemente no se le dieron las cosas", agregó el senador electo.

“Y eso que lo digo también desde las diferencias políticas, porque cuando él fue vicepresidente del presidente Santos (Juan Manuel Santos), naturalmente nosotros en el Centro Democrático teníamos diferencias con él, sobre todo a propósito del tema de los acuerdos de La Habana, pero más allá de esas diferencias coyunturales, pues hay que reconocer en él a ese político valiente, a ese hombre público por vocación y a ese gran conocedor del Estado colombiano”, agregó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Vea aquí las declaraciones del congresista:

Germán Vargas Lleras llevaba la política en sus venas y desde muy joven se metió en el mundo de los discursos en plaza pública con el ejemplo de su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo.

Quienes conocieron de cerca a Vargas Lleras no dudan en afirmar que desde la década de los ochenta, cuando comenzó su carrera política como concejal de Bojacá, en Cundinamarca, se vislumbraba a un hombre con un sello propio en la administración y poder del ámbito público. En 1989, en Soacha, vivió un episodio que marcó su temple: el asesinato de Luis Carlos Galán. Estaba detrás de él cuando sonaron las ráfagas y se salvó de milagro. Desde entonces supo en lo que se metió y siempre dijo que “las responsabilidades no se pueden evadir”, y siguió de lleno en su pasión: la política.

Germán Vargas Lleras apareció recientemente en fotografías sin cabello, con gorra y unos kilos de más, tras someterse a quimioterapias en Estados Unidos. Foto: CAMBO RADICAL

Su ascenso fue rápido. Concejal, senador, ministro del Interior, de Justicia, de Vivienda y vicepresidente. Fundó y lideró Cambio Radical, un partido que le hizo una dura oposición al Gobierno Petro. Y aunque todas las luchas terminaron en victorias, la presidencia de Colombia le fue esquiva. Fue candidato en 2010 y 2018, y sorprendió porque era considerado el heredero natural de Juan Manuel Santos. A pesar de su brillante recorrido, no logró el respaldo ciudadano e Iván Duque fue elegido como mandatario de los colombianos.

Muchos fueron los colombianos que se quedaron esperando que él anunciara su candidatura presidencial en 2026, pues lo veían como el gran favorito para hacerle frente a la izquierda. Sin embargo, sus condiciones de salud no se lo permitieron.