El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno nacional ha dado garantías de seguridad a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en las elecciones del próximo 31 de mayo.

Benedetti hizo ese pronunciamiento después de que el candidato Abelardo de la Espriella asegurara tener información sobre un posible atentado que se llevaría a cabo en su contra, utilizando un francotirador que estaría buscando acabar con su vida.

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“Si llegara a haber un atentado a un candidato, la primera víctima sería la víctima. La segunda, sus familiares. Y en tercero, sería el Gobierno nacional”, escribió Benedetti.

En sus declaraciones, De la Espriella sostuvo tener información de que en la preparación de ese crimen estarían participando funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y lo que él catalogó como “personal oficial”.

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Sobre esto, el ministro del Interior sostuvo que “el Gobierno está en la obligación de buscar las garantías y la seguridad de las candidatas y los candidatos, y así se ha venido haciendo desde siete meses antes de la inscripción de las candidaturas a la presidencia. Eso es fácil de entender”.

De la Espriella afirma que recibió la alerta sobre un posible atentado desde una fuente de inteligencia “de alto nivel” y advirtió que esa amenaza estaría poniendo en riesgo la democracia y la libertad del país.

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“No es casualidad. Esta es la consecuencia del narcoterrorismo que el Gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz. Obedece también al perfilamiento y a la campaña de desprestigio que están pagando contra mí los de siempre, alimentando el odio y el temor de la gente”, expresó el candidato presidencial.

El abogado aseguró que “el régimen” y los políticos “de siempre” se estarían uniendo para evitar su llegada a la Casa de Nariño y dejó claro que no se callará ni esconderá ante esas posibles intimidaciones.