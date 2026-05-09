Enrique Vargas Lleras describió a su hermano Germán Vargas Lleras como uno de los hombres que más compromiso tuvo por Colombia y que luchó contra los ilegales durante su carrera pública.

“Hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con el país. Un hombre sano, limpio, que entregó su vida completa al país”, destacó Vargas Lleras.

El empresario resaltó que su hermano se enfrentó a las bombas, la guerrilla, el narcotráfico, a la subversión y a la delincuencia común. Pese a que fue víctima de intentos de atentados en su contra, el exvicepresidente se mantuvo en la carrera pública.

“Nunca le tembló la mano al impulsar las leyes que el país necesitó. Recordarán ustedes que él impulsó la extradición y eso le costó que el narcotráfico le hubiese puesto un sello para acabarlo”, comentó el abogado en medio de las primeras declaraciones de la familia tras el deceso del líder político.

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Vargas Lleras recordó que su hermano denunció las irregularidades del proceso de paz de El Caguán durante la administración del expresidente Andrés Pastrana, impulsó leyes como la de la extinción de dominio que afectó los bolsillos de los narcotraficantes y de quienes se enriquecían de manera ilícita y promovió normas para darle garantías laborales a los integrantes de la Fuerza Pública.

“Eso le valió la bomba del Congreso, la bomba de Caracol y las permanentes bombas y eventos en que se debatía día a día en su vida, pero nunca jamás declinó en su decisión de la lucha frontal contra el narcotráfico, la delincuencia, la guerrilla para darle al país lo que tanto hemos anhelado y no hemos logrado: una verdadera paz”, consideró el empresario.

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Vargas Lleras describe al exvicepresidente como “el más valiente de los valientes” porque, relata, no se amilanó contra las amenazas, sino que estas le dieron fuerza para impulsar su agenda. Además, dejó claro que hasta el último momento mantuvo.