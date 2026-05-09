En la noche del viernes 8 de mayo, el país conoció el fallecimiento de la figura política y exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, tras batallar contra una enfermedad, la cual enfrentó en los últimos años.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

Por medio de una publicación, sus familiares más cercanos confirmaron el lugar y hora de la velación del cuerpo; el proceso se desarrollará en el Palacio San Carlos, Salón Bolívar, desde este sábado 9 de mayo a las 3:00 p.m. —7:00 p. m. y el domingo 10 de mayo 10:00 a. m. —6:00 p.m.

“La familia invita a la velación de GERMÁN VARGAS LLERAS en el Palacio San Carlos, Salón Bolívar, sábado 9 de mayo, 3:00 p.m. —7:00 p. m. y domingo 10 de mayo 10:00 a. m. —6:00 p.m.”, señala el comunicado.

Hay que recordar que en la actualidad el Palacio de San Carlos es la actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo cual cuenta con una serie de medidas de seguridad. Además, por su cercanía a las instituciones más importantes de la nación, se cuentan con protocolos definidos para este tipo de situaciones.

Adiós a Germán Vargas Lleras, el guerrero: su vida y su legado dejan una profunda huella en la política en Colombia

Por el momento no se han confirmado más detalles de las honras fúnebres de Lleras, a las cuales se espera la llegada de diversas personalidades de la vida política de la nación, las cuales se han expresado por medio de las redes sociales dándole un último adiós.

La noticia de su fallecimiento ha provocado mensajes de condolencia provenientes de distintos sectores políticos. Varias personalidades recordaron su paso por el Ministerio de Vivienda y la vicepresidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Germán Vargas Lleras falleció en la noche del viernes 8 de mayo de 2026. Foto: COLPRENSA

También destacaron su influencia en proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano impulsados durante su trayectoria en el servicio público.

En redes sociales, dirigentes de oposición y del oficialismo coincidieron en reconocer el peso político de Vargas Lleras en la historia reciente del país.

Algunos resaltaron su carácter fuerte y su capacidad de liderazgo, mientras otros recordaron las intensas disputas políticas que protagonizó en distintos momentos de la vida nacional. Pese a las diferencias ideológicas, múltiples voces coincidieron en enviar mensajes de solidaridad a sus familiares y allegados.