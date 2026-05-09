Los ‘dreamers’ de la fundación del expresidente Iván Duque le apuestan a la transformación de sus regiones

La Fundación Innovación para el Desarrollo, cofundada por el expresidente Iván Duque Márquez y María Juliana Ruiz, avanza en la consolidación de Dreamers & Makers, un programa enfocado en identificar y fortalecer liderazgos jóvenes en todo el país a través de procesos de formación, mentoría, innovación y emprendimiento social.

A las afueras de Bogotá comenzó una nueva edición del GoodCamp del expresidente Iván Duque Foto: Fundación I+D

La iniciativa, que ya completa cerca de dos años y medio de operación, reúne actualmente a 150 jóvenes seleccionados en los 32 departamentos de Colombia y más de 120 municipios, quienes hacen parte de la tercera generación del programa en 2026.

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“Buscamos identificar esos jóvenes talentosos en los 32 departamentos de Colombia para acompañarlos en una formación que nos permita acelerar sus procesos de liderazgo y sus proyectos”, explicó Carolina Salgado, directora ejecutiva de la fundación.

Iván Duque y Fundación I+D Foto: I+D

El eje central de Dreamers & Makers está enfocado en jóvenes que lideran proyectos de impacto positivo en sus comunidades. Según explicó la organización, el programa tiene una fuerte línea de emprendimiento social y acompaña iniciativas relacionadas con turismo sostenible, producción artesanal, asociatividad con pescadores, salud mental y desarrollos tecnológicos basados en inteligencia artificial.

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“Tenemos una diversidad de proyectos en estos jóvenes y lo que hacemos nosotros, a partir de la metodología, es buscar formarlos, conectarlos y acercarlos a oportunidades”, señaló Salgado.

Iván Duque y Fundación I+D Foto: I+D

La fundación sostiene que uno de los principales retos del país es la desigualdad en el acceso a oportunidades para las nuevas generaciones. “Estamos convencidos de que el talento existe en todo el país, pero las oportunidades no existen de manera equitativa”.

La formación de los participantes se desarrolla en varias etapas. La primera fase, que se extiende entre marzo y junio, incluye clases y acompañamiento en áreas de desarrollo humano, innovación y fortalecimiento empresarial.

El expresidente de Colombia, Iván Duque, en el foro de I+D. Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

Uno de los componentes principales está relacionado con las llamadas “virtudes estoicas”. Según explicó la fundación, el objetivo es fortalecer a los jóvenes “como seres humanos desde su desarrollo humano”, trabajando conceptos como la templanza, el coraje, la justicia y la sabiduría. “Ahí nace el nombre del GoodCamp, porque nosotros aquí hacemos cosas buenas con buenas personas”, aseguró la directora.

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Después de ese componente humanista, el programa se concentra en innovación y modelos de negocio. Los jóvenes reciben acompañamiento para estructurar sus iniciativas, construir propuestas de valor, fortalecer estrategias de sostenibilidad y medir impacto social.

Iván Duque y María Juliana Ruiz Foto: Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D)

La formación también incluye inglés e inteligencia artificial como ejes transversales. Para el aprendizaje del idioma, la fundación tiene una alianza con Platzi, plataforma a través de la cual los participantes acceden a procesos de formación paralelos.

“Muchos de los proyectos que nosotros tenemos a lo largo del país no tienen involucrada la tecnología. Lo que hacemos es introducirlos a la inteligencia artificial y a la tecnología para que puedan fortalecer y acelerar todos sus proyectos”, explicó Carolina.

Exprimera dama María Juliana Ruiz en la Fundación Innovación para el Desarrollo. Foto: Vanesa Londoño

En medio de esa primera fase se desarrolla el GoodCamp, un encuentro presencial que reúne durante cuatro días a todos los integrantes de la cohorte. El evento comienza en Bogotá y continúa en Subachoque, donde los jóvenes participan en jornadas de inmersión enfocadas en innovación, liderazgo y trabajo colaborativo.

“El GoodCamp es como una pequeña Colombia diversa en región, diversa en género, diversa en intereses, trabajando colaborativamente y conociéndose”, señaló la directiva.

Fundación Innovación para el Desarrollo: I+D Foto: Cortesia Fundación

Durante el GoodCamp también se realiza una feria de proyectos en la que los participantes presentan sus iniciativas ante mentores, aliados y patrocinadores de la fundación. El objetivo es generar conexiones, retroalimentación y posibles alianzas entre los mismos jóvenes.

La edición de este año también marcó el inicio de una expansión internacional del programa, con participantes provenientes de Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Expresidente Iván Duque Fundación Innovación para el desarrollo Dreamers & Makers Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Tras finalizar la primera etapa, la fundación selecciona a cerca de 25 jóvenes para avanzar a una segunda y tercera fase. Esa selección se realiza a partir de evaluaciones sobre el potencial de crecimiento de sus proyectos y su capacidad de liderazgo.

La segunda etapa contempla mentorías más personalizadas, nuevas clases magistrales y otro bootcamp enfocado en fortalecer los modelos de negocio y preparar a los participantes para presentar sus iniciativas ante distintos escenarios.

Lanzamiento del primer Bootcamp de Dreamers & Makers organizado por la Fundación I+D Fundación para el Desarrollo. Foto: Johan Toro / Semana

La tercera fase corresponde a una experiencia internacional diseñada para ampliar la visión de los jóvenes sobre innovación, emprendimiento y liderazgo global.

“Nadie sueña lo que no conoce”, recordó Carolina al citar a una participante de Cazucá para explicar el propósito de esa fase internacional.

Lanzamiento del primer Bootcamp de Dreamers & Makers organizado por la Fundación I+D. Foto: Johan Toro / Semana

Según explicó, muchos de los jóvenes no habían salido siquiera de sus municipios, por lo que la experiencia busca acercarlos a organismos multilaterales, empresas, universidades, centros de pensamiento y proyectos desarrollados por otros jóvenes en el exterior.

“Buscamos que ese proceso internacional los nutra desde una visión de mundo para que lleguen de vuelta a sus comunidades a aplicar y a soñar en grande”, afirmó.

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La fundación aseguró que varios participantes de cohortes anteriores ya han logrado ampliar mercados, fortalecer emprendimientos e incluso exportar productos después de participar en el programa.

Fundación Innovación para el Desarrollo: I+D Foto: Cortesia Fundación

De acuerdo con los datos entregados por la organización, cerca del 80 por ciento de los integrantes de la generación actual pertenecen a contextos de pobreza moderada o extrema.

Sin embargo, la fundación insiste en que el criterio principal de selección no es la condición económica. “El único estrato que tenemos nosotros es el talento”, concluyó la directora ejecutiva de la fundación.