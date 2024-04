“No somos una fundación partidista, ni tiene una orientación político-electoral”: expresidente Iván Duque

Duque aclaró que su fundación no tiene tintes partidistas, ni tiene una orientación “político-electoral”, su finalidad es recoger los talentos para fortalecerlos en diferentes áreas del emprendimiento.

“Ustedes están acá representando lo mejor de la juventud de nuestro país y yo quiero decirles que de las formas más bonitas que hemos visto en cada uno de ustedes es ese deseo de tener un mejor país, de tener una mejor sociedad, de ver cómo ustedes en sus barrios, sus comunidades, en su entorno, en sus áreas de experticia, de trabajo, cada uno ha logrado construir un proyecto para innovar y desarrollar. Esta fundación cuando a mí me dicen resúmame esto en ocho palabras, nosotros somos una incubadora, una aceleradora una mentora de innovadores sociales que quieren transformar a Colombia”, expresó el exmandatario.

“Nosotros decíamos que el esfuerzo debía estar en aumentar un poco más el recaudo para ampliar el gasto social. Bueno, se vinieron las batallas de la desinformación, una situación muy difícil que fue ese paro y después los bloqueos y demás, y yo recuerdo que uno de los sectores de la población más duros y que estaban más furiosos eran los jóvenes. Tuvimos muchas reuniones, y muy difíciles, me atrevo a decir quizá las reuniones más difíciles que yo he tenido en mi vida, porque un joven se paró y me dijo: ‘Yo le quiero decir que yo a usted le deseo la muerte todos los días’, créanme, yo nunca en mi vida había sentido lo que sentí en ese momento con esas palabras, sentí como un golpe adentro”.