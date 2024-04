Álvaro Uribe e Iván Duque son los expresidentes más populares, según encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para SEMANA. Samper es el más impopular

Uribe Vélez, según los datos de la encuesta, tiene una imagen desfavorable de 46,9 %, mientras que el 1,7 % dice no conocerlo y un restante 4 % no se atrevió a calificar la imagen del exmandatario, quien se ha mostrado bastante crítico del actual Gobierno frente a las reformas sociales que se tramitan.

Santos, quien firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, tiene una imagen favorable del 38,2 %, mientras que su imagen desfavorable alcanzó el 53,5 %. Según los datos consignados en el estudio, el 5,7 % dice que no lo conoce y el restante 2,6 % no sabe o no responde.