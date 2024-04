Encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para SEMANA: así le va a Petro. Hoy, la salud es el tema que más preocupa. Hay rechazo a una Constituyente

El 62,2 por ciento de los encuestados rechazó la idea de convocar a una constituyente con miras a modificar la Constitución de 1991, mientras que solo el 20,7 por ciento se mostró a favor y el 17,1 por ciento no sabe o no responde.

El estudio también hizo una pregunta de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El 72,5 por ciento dijo que el país está preparado para tener a una mujer como presidenta ese año. El 21,1 por ciento dijo que no, y el 6,4 no sabe o no responde.