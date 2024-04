Superintendencia de Subsidio Familiar revisa estado de la caja Compensar, ante solicitud de liquidación de EPS a SuperSalud

Este examen tiene lugar bajo el argumento de que una participación de los parafiscales que administra Compensar como caja de compensación están bajo la gestión de esa entidad y no de la dependencia de Salud, la misma que esta semana intervino a las EPS Sanitas y Nueva EPS.

Asimismo, esta reportó al cierre de la vigencia 2023 un valor de 2,5 billones de pesos, con excedentes de alrededor de 200.000 millones de pesos. Ese valor correspondo solo a la caja de compensación familiar, es decir, no se tiene en cuenta su programa de EPS.

La superintendente de subsidio familiar (e) Angie Katherine Monroy sostuvo que “al estar los recursos parafiscales administrados por la misma persona jurídica, yo como Superintendencia de Subsidio Familiar debo evaluar que las acreencias y los riesgos que están generándose en el programa de salud no me generen una incidencia y un impacto en la otra bolsa parafiscal que tiene su destinación específica y, por ende, no podría ser utilizada bajo ninguna circunstancia para el pago de acreencias en salud”.