Beneficiaria de la Fundación Innovación para el Desarrollo, cofundada por Iván Duque, recibió beca completa en prestigiosa universidad

El acceso a la educación superior de calidad sigue siendo uno de los grandes retos para miles de jóvenes en Colombia. En medio de ese panorama, iniciativas impulsadas desde el sector privado, como las de la Fundación Innovación para el Desarrollo, cofundada por el expresidente de Colombia Iván Duque, buscan cerrar brechas y abrir caminos a nuevas generaciones que desean transformar sus realidades a través del conocimiento.

Este es el caso de Roxana Mendoza Pantoja, beneficiaria del programa Dreamers & Makers, quien recientemente anunció en sus redes sociales que fue becada con una especialización en la Universidad de La Sabana.

En conversación con SEMANA, la joven nacida en Mahates, Bolívar, compartió su historia, con la que busca reflejar las oportunidades que surgen cuando se unen el esfuerzo personal y el respaldo de distintas organizaciones.

Actualmente es estudiante de sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Además, es fundadora de la organización Dique Somos, enfocada en la transformación de narrativas juveniles, y voluntaria en la Fundación Saltamontes Network, desde donde impulsa procesos de liderazgo con jóvenes de la región Caribe.

“Acceder a la educación superior para mí no fue fácil, pero afortunadamente pude lograrlo y hoy me encuentro estudiando sociología (...) Llegué al programa Dreamers & Makers de la Fundación Innovación para el Desarrollo a través de la página web en el 2024, cuando en febrero abrieron su convocatoria. Vi la oportunidad de aprender, de crecer, pero sobre todo de conectar con jóvenes de todo el país que están transformando las realidades de estas comunidades y que están contribuyendo a la construcción de paz positiva de este país que tanto lo necesita”, explicó.

Como resultado de ese proceso, la joven afrodescendiente hoy celebra un importante logro: fue seleccionada para recibir una beca completa de una especialización en la Universidad de La Sabana.

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Lejos de asumirlo como un triunfo individual, insiste en que se trata de un logro colectivo que también traerá beneficios para su comunidad.

“Si uno quiere llegar rápido debe irse solo, pero si quiere llegar lejos debe irse acompañado. Gracias a la compañía que he tenido de mi familia, de las personas que me quieren y de las organizaciones, hoy puedo decir que han sido claves y fundamentales en cada uno de los pasos que he tenido”, indicó.

Para Roxana, la oportunidad de acceder a una especialización en una institución como la Universidad de La Sabana, trasciende lo académico y es interpretado como un sueño personal.

“Muchas veces cuando venimos de comunidades como Mahates, en el departamento de Bolívar, vemos súper aislado la posibilidad de tener una oportunidad grande como esta. Una especialización en la Universidad de la Sabana, en términos concretos, para mí representa poder seguir transformando mi comunidad (...) Es poder seguir impulsando a otros jóvenes a que crean en sus sueños, que crean que es posible, que si trabajamos duro podemos llegar lejos. Es una oportunidad que yo veía inalcanzable y hoy la estoy logrando”, manifestó.

Desde su experiencia, programas como Dreamers & Makers tienen un impacto que va más allá de lo individual y destaca el valor de las redes que se construyen a través de este tipo de iniciativas.

“Definitivamente este programa a mí me enseñó mucho la importancia de manifestar, de creer en mí, de soñar, pero lo más importante, tener un sueño y de trabajar todos los días para cumplirlo”, aseguró.

Este proceso le permitió reafirmar sus aspiraciones y sentirse respaldada gracias al acompañamiento de los líderes y las personas a cargo de las fundaciones. Además de identificar su deseo de llegar a la política.

“Personalmente la experiencia que yo he tenido ha sido mágica porque gracias a ellos yo logré reafirmar un sueño y es que quiero ser gobernadora de Bolívar, voy a ser gobernadora de Bolívar (...) Eso ha sido gracias al apoyo de todas las personas que han estado apoyándome, que han estado impulsándome y que han creído en mis sueños”, dijo.

Roxana Mendoza Pantoja y el expresidente de Colombia, Iván Duque. Foto: Archivo: Roxana Mendoza

Por otro lado, dejó en claro cómo espera aplicar lo aprendido hasta el momento y de qué manera proyecta aprovechar el conocimiento que adquirirá a través del posgrado que le fue otorgado.

“Honestamente, todo lo que he aprendido lo aplico día a día en la comunidad, en Mahates y en la región Caribe colombiana. Y esta oportunidad no va a ser la excepción (...) Yo me visiono mirando una región Caribe más próspera, con mayor acceso a cosas básicas como salud, como vías dignas, alcantarillado, hospitales o centros de salud con alta gerencia. Me visiono con una universidad pública para que los jóvenes del territorio no tengamos que salir del territorio a estudiar”.

Finalmente, al referirse a los retos del país, insiste en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas.

“Yo creo que una de las cosas que debe mejorar Colombia es verdaderamente crear sostenibilidad en el acceso a educación superior. Hoy gracias, por ejemplo, a la política de gratuidad que creó el expresidente Iván Duque y que continuó el actual presidente Gustavo Petro, pude ser beneficiaria”.

Sin embargo, subraya que aún hay camino por recorrer: “Debe haber más oportunidades para que jóvenes como yo podamos seguir estudiando, podamos seguir creciendo”.

Su testimonio resume el impacto de este tipo de iniciativas: “Hoy estoy cumpliendo un sueño, hoy Dios me está cumpliendo una oración, esto es una oración cumplida”, culminó.