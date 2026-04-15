Expresidente Iván Duque es nombrado miembro del Consejo Asesor Internacional de la Comisión para el Crecimiento

El expresidente Iván Duque tendrá una nueva responsabilidad en un organismo de gran prestigio internacional. El exmandatario se une al Consejo Asesor Internacional de la Comisión para el Crecimiento. En esa misma posición trabajan hoy el excanciller austriaco, Sebastián Kurz; el ex primer ministro australiano, Tony Abbott; y el ex primer ministro y presidente de Mongolia, Elbegdorj Tsakhia.

En el comunicado en el que anuncian el ingreso del expresidente Duque, la institución resalta los logros de su gobierno. “Iván Duque Márquez fue presidente de Colombia entre 2018 y 2022, periodo durante el cual impulsó una agenda de crecimiento centrada en el emprendimiento, la transformación digital, la infraestructura, la inclusión financiera, la transición energética y la inversión sostenible. Durante su presidencia, Colombia fortaleció su posición como una de las principales economías de mercado de América Latina y logró una sólida recuperación pospandémica, con un crecimiento que alcanzó el 10,6 % en 2021”, señala el documento.

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“Es un gran honor para mí contribuir a la labor de la Comisión para el Crecimiento, que tiene un impacto global, porque impulsar un crecimiento económico sostenible es la mejor manera de cerrar las brechas sociales, aumentar los ingresos y expandir la clase media. El crecimiento económico requiere un sector privado dinámico e instituciones independientes de base tecnocrática que faciliten la creación permanente de empleos formales. Me comprometo a apoyar a la Comisión para el Crecimiento en este esfuerzo global necesario”, aseguró Duque.