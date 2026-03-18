Iván Duque habla de la derecha dividida frente a Cepeda: “El o la que coja fuerza y vaya para adelante… tendrán que ganar y unirse”

En una entrevista con Julio César Iglesias, el expresidente Iván Duque hizo un llamado a la derecha en medio de la carrera electoral por la presidencia de la República. “Hay que tener el ojo muy abierto y tener claridad en que el verdadero contendor a vencer es Iván Cepeda y no caer en el narcisismo de las pequeñas diferencias en los otros sectores”, dijo.

El expresidente asegura que un gobierno de Cepeda sería mucho más difícil que el de Gustavo Petro porque es “más radical y más metódico, porque no consume tanto ‘café’… Entonces, es más lleno de prejuicios, más lleno de odios”.

“El Petro más peligroso es el que está por venir”: Iván Duque advierte lo que viene después del 7 de agosto y habla de Iván Cepeda

Duque asegura que, mientras en campaña contra Petro, ambos fueron a debates permanentemente y el país pudo conocer ambas visiones. En esta campaña, por el contrario, esos espacios no se han dado.

“Aquí lo que realmente se necesita es un debate serio, donde vayan todos argumentalmente y cuestionen los programas de gobierno. ¿Qué es lo que él quiere? Seguir nacionalizando la salud, o sea, el chu chu chu plus para seguir dejando gente muriéndose en las clínicas… De eso no quiere debatir el señor Cepeda”.

Frente a eso, Duque explicó que la derecha no puede darse el lujo de faltarse al respeto. “Hoy en Colombia hay dos candidaturas que están disputándose este pedazo del espectro y están tratando también de hacer invitaciones convocantes al centro. La elección de las fórmulas vicepresidenciales es una convocatoria al centro, tanto la de José Manuel Restrepo como la de Juan Daniel Oviedo. Entonces, bienvenida la sana emulación y el que coja fuerza y vaya para adelante o la que coja fuerza y vaya para adelante, pues tendrán que ganar y unirse”, dijo.

“El Petro más peligroso es el que está por venir”

El expresidente hizo serias advertencias sobre el papel que jugará Gustavo Petro una vez deje el poder. “La gente no ha entendido que el Petro más peligroso es el que está por venir, porque a Petro el poder presidencial le incomoda”, aseguró.

Iván Duque cree que Rodolfo Hernández “se entregó como un corderito” en la segunda vuelta “dejando ese tufillo de si fue algo acordado”

Para él, Gustavo Petro “no sabe jugar con reglas institucionales. A él le incomoda tener que madrugar, tener que trabajar, tener que estar sujeto a lo que diga la Constitución y la ley en su actuar diario. Bueno, lo he dicho, él se queja todo el tiempo de ser presidente, ¿no? Él lo que está buscando es volver a su condición de agitador en jefe después del 7 de agosto, gane quien gane. Y ese Petro es un Petro muy peligroso porque va a tratar de utilizar su papel de expresidente para seguir rompiendo a la sociedad colombiana en dos”.

“Se entregó como un corderito en la segunda vuelta”

Duque también recordó las elecciones en las que ganó Gustavo Petro y cuestionó el papel del fallecido ingeniero. “Si Federico Gutiérrez hubiera estado en la segunda vuelta, hubiera dado una pelea real, argumental, con criterio y con visión de país. Pero Rodolfo, que presumía tanto de decir las cosas con sinceridad, se entregó como un corderito en la segunda vuelta y siempre dejando ese tufillo de si eso fue algo acordado”, aseguró el expresidente.