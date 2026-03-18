“El Petro más peligroso es el que está por venir”: Iván Duque advierte lo que viene después del 7 de agosto y habla de Iván Cepeda

Iván Duque habló sin tapujos en un podcast con Julio César Iglesias. El expresidente narró detalles inéditos de su gobierno y del papel que jugó Gustavo Petro como líder de la oposición. También contó cómo ve el proceso electoral que vive hoy Colombia y advirtió lo que podría significar la llegada de Iván Cepeda al poder.

Pero, además de ese complejo juego de ajedrez en el que está Colombia, el exmandatario describió lo que para él será un tema nacional el próximo 7 de agosto: Gustavo Petro fuera del poder.

“La gente no ha entendido que el Petro más peligroso es el que está por venir, porque a Petro el poder presidencial le incomoda”, aseguró.

El exmandatario aseguró que el hoy presidente “no sabe jugar con reglas institucionales. A él le incomoda tener que madrugar, tener que trabajar, tener que estar sujeto a lo que diga la Constitución y la ley en su actuar diario. Bueno, lo he dicho, él se queja todo el tiempo de ser presidente, ¿no? Él lo que está buscando es volver a su condición de agitador en jefe después del 7 de agosto, gane quien gane. Y ese Petro es un Petro muy peligroso porque va a tratar de utilizar su papel de expresidente para seguir rompiendo a la sociedad colombiana en dos”.

“La captura de Maduro va a contribuir a que no tengamos a la dictadura conspirando para dejar al petrismo en el poder”: Iván Duque

El expresidente criticó duramente el papel que Gustavo Petro ha cumplido en los últimos años. Por ejemplo, aseguró que su movimiento se vende como “progresista”, cuando en realidad lo que ha hecho su gobierno es frenar el progreso. Habló de la crisis de la salud y de lo que él ha denominado las bombas que deja este periodo para el país. Detalló que, por ejemplo, con RTVC, el Gobierno puso en marcha un “aparato de destrucción reputacional” y lo comparó con el nazismo, que buscaba el “aniquilamiento moral del adversario“. Duque calificó ese uso de la televisión pública como “una verdadera vergüenza”.

“Los colombianos tenemos que pensar en grande y salirnos de esa trampa en la que él nos quiere señalar”, advirtió el exmandatario.

“El verdadero contendor es Iván Cepeda”

El expresidente dio sus opiniones sobre la coyuntura electoral que vive Colombia. Y recordó el caso chileno, que para él debe ser un espejo de la necesidad de que los candidatos se traten con respeto. “Había competencia, pero trataron de no afectarse de manera irreconciliable. La izquierda ganó la primera vuelta, pero la derecha ganó después”.

"La elección de las fórmulas vicepresidenciales es una convocatoria al centro, tanto la de José Manuel Restrepo como la de Juan Daniel Oviedo", dijo Duque Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Hoy en Colombia hay dos candidaturas que están disputándose este pedazo del espectro y están tratando también de hacer invitaciones convocantes al centro. La elección de las fórmulas vicepresidenciales es una convocatoria al centro, tanto la de José Manuel Restrepo como la de Juan Daniel Oviedo. Entonces, bienvenida la sana emulación, y quien coja fuerza y vaya para adelante, o quien la coja y avance, tendrá que ganar y unirse”, dijo.

"Bienvenida a la sana emulación y el que coja fuerza y vaya para adelante o la que coja fuerza y vaya para adelante, pues tendrán que ganar y unirse", dice Duque sobre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: GETTY IMAGES

Duque recordó que Abelardo ha dicho que si Paloma pasa, le “carga la maleta” a la candidata del Centro Democrático y que ella, a su vez, ha dicho lo mismo.

Iván Cepeda Foto: Campaña Iván Cepeda / Nelson Cárdenas

Y, en ese sentido, el exmandatario asegura que, a diferencia de Chile, Colombia sí tiene un presidente “activamente desde el púlpito presidencial diciendo por quién hay que votar”.

“Eso es una vergüenza. Entonces, por eso hay que tener el ojo muy abierto y tener claridad en que el verdadero contendor a vencer es Iván Cepeda y no caer en el narcisismo de las pequeñas diferencias en los otros sectores”, agregó. Duque recordó que ha sido tal la participación del poder presidencial en la campaña de Cepeda que se probó que el candidato utilizó la misma tarima para su discurso que el gobierno había desplegado para sus actividades.

Iván Cepeda llega este miércoles a Antioquia, donde fue declarado persona no grata. La minga regresa a sus resguardos

Duque aseguró que un gobierno de Cepeda sería “más radical y más metódico, porque no consume tanto ‘café’… Entonces, es más radical, más lleno de prejuicios, más lleno de odios”.