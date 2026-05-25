Presidente del CNE habló sobre una posible sanción a la campaña de Iván Cepeda: “Deberá estudiarla la Sala Plena”

En la tarde de este lunes, 25 de mayo, el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, encabezó una reunión política en la ciudad de Sincelejo, Sucre. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de dicho municipio.

Se embolató la tutela que estaba por obligar a los candidatos a asistir a debates presidenciales

La actividad se desarrolló en coincidencia con el inicio de las restricciones legales sobre manifestaciones públicas previas a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Esta circunstancia jurídica abre un debate sobre posibles investigaciones a la campaña del aspirante de izquierda debido al cumplimiento de los plazos fijados en el calendario de la organización electoral.

Iván Cepeda realizó acto político, presuntamente privado, en Sincelejo. Foto: @jorgerojas2022

Posición del Consejo Nacional Electoral

Al respecto de esta situación, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, atendió los interrogantes de los medios de comunicación durante una rueda de prensa institucional. El funcionario evitó emitir un juicio definitivo para no incurrir en un impedimento legal ante futuras deliberaciones de la corporación.

“Pues no tengo conocimiento, no puedo hacer referencia a ese tema por cuanto posiblemente llegará alguna queja o solicitud ante el Consejo Nacional Electoral; deberá estudiarla la sala plena y no puedo apartarme de esa discusión”, afirmó Quiroz en declaraciones para La FM.

#ColombiaElige | El presidente del CNE, Cristian Quiroz, evitó pronunciarse sobre el evento de campaña que encabezó Iván Cepeda en un coliseo de Sincelejo, en medio de la entrada en vigencia de la prohibición de actos públicos antes de la primera vuelta presidencial, para evitar… pic.twitter.com/J3IVytiFE0 — La FM (@lafm) May 25, 2026

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La declaración deja abierta la posibilidad de un análisis formal en caso de radicarse denuncias sobre el evento.

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La controversia gira en torno a la presunta vulneración del período de restricción electoral, el cual limita la ejecución de manifestaciones masivas en espacios abiertos durante los días previos a las votaciones.

La legislación nacional, bajo los parámetros de la Ley Estatutaria de Garantías Electorales y el Código Electoral, prohíbe las concentraciones en plazas públicas, parques o calles a partir del lunes anterior a los comicios.

La reunión política atajo a un gran número de personas, en Sincelejo. Foto: @jorgerojas2022

Asimismo, el Decreto 0188 expedido por el Ministerio del Interior regula la materia de orden público para este ciclo de votaciones. La norma estipula que “desde el lunes 2 y el lunes 9 de marzo, y desde el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio, los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados”.

El acto en Sincelejo registró una asistencia masiva de personas en el auditorio. No obstante, los delegados y el equipo de prensa del candidato Iván Cepeda sostuvieron que la actividad se programó como una reunión de carácter privado y argumentaron que la concentración se ajustó a las excepciones contempladas en el decreto oficial para espacios techados.