Abelardo De La Espriella reitera su disposición para apoyar la reconstrucción de Venezuela tras terremotos que dejan más de 4.300 muertos

En las últimas horas, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado desestimando unas declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respecto a su disposición para contribuir a la reconstrucción de ese país, tras los fuertes terremotos que ya dejan más de 4.300 muertos.

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“Al respecto, el Gobierno venezolano reafirma que corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el pasado doblete sísmico ocurrido en nuestro país. Venezuela ha activado todas sus capacidades nacionales, incluyendo las instituciones del Estado, la industria nacional, sus empresas públicas y privadas, así como el talento técnico y profesional necesario para llevar adelante este proceso”, se indicó desde el Gobierno venezolano.

Tras lo anterior, desde el gobierno electo de Abelardo De La Espriella emitieron un comunicado en el que reiteraron su disposición para contribuir a la reconstrucción de Venezuela desde la cooperación y la solidaridad, teniendo en cuenta el difícil momento por el que atraviesa esa nación.

Las imágenes que dejaron los fuertes terremotos en Venezuela son devastadoras. Foto: Presidente electo de Colombia: Semana - Venezuela: AFP

“El gobierno entrante reitera que Colombia mantendrá siempre su disposición de tender la mano al pueblo venezolano y de respaldar todas las iniciativas de cooperación humanitaria que contribuyan a proteger la vida, acelerar la recuperación de las comunidades afectadas y fortalecer la estabilidad de la región”, señalaron los de la Patria Milagro.

Así mismo, le recalcaron al Gobierno venezolano que en ningún momento se planteó desconocer la soberanía de ese país, ni mucho menos sustituir las responsabilidades que le corresponden a las autoridades de ese país.

“La reconstrucción de las zonas afectadas es un desafío de enormes proporciones que puede beneficiarse de la solidaridad internacional, de la experiencia técnica de países vecinos y de la participación de sus sectores productivos, siempre dentro de los mecanismos de cooperación que resulten procedentes y con pleno respeto por el derecho internacional”, aclararon desde el gobierno electo de Abelardo De La Espriella, quien asumirá su mandato el próximo 7 de agosto.

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Por último, le recordaron a Venezuela en momentos como los que están atravesando que “la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política”.

“Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas, entre ellas las de sus ingenieros militares y su sector privado, que podrían contribuir de manera significativa a las labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción, si así llegaran a existir los canales institucionales y la voluntad de cooperación entre las partes. Las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías”, subrayaron finalmente.