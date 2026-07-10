“Todos ustedes deben ir presos”: mujer increpa a hijo de Nicolás Maduro tras terremotos en Venezuela

Una madre que perdió a su hija bajo los escombros de un urbanismo de la Gran Misión Vivienda en La Guaira encaró este jueves a Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, y al diputado Jorge Arreaza durante una visita oficial a las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El momento fue captado por el canal noruego TV2, que realizaba un reportaje sobre el impacto del desastre, y las imágenes se viralizaron en cuestión de horas.

“¡Deben ir a prisión! ¡Todos deben ir a prisión!”, gritó Damely Yaneth Díaz mientras la comitiva oficial recorría el conjunto residencial Hugo Chávez, integrado por unas 200 viviendas construidas durante el gobierno de Chávez que sufrieron colapsos y daños severos durante los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

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Frente a los funcionarios, Díaz fue directa sobre lo que el terremoto le arrebató. “No perdí una cocina, perdí a una hija”. En una entrevista posterior con TV2 amplió su testimonio: “Mi hija estuvo enterrada durante cuatro días. Podría haberse salvado durante ese tiempo. Era una niña pequeña que no pidió nacer ni pidió morir”.

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, ejerce como diputado en Venezuela. Foto: AFP

Las imágenes muestran a Maduro Guerra escuchando los reclamos sin responder a las acusaciones, mientras asentía con la cabeza e intentaba dialogar con la mujer.

“La entiendo y la apoyo. No puedo imaginar el dolor que siente”, respondió el hijo del depuesto dictador al ser consultado por periodistas, según el reporte citado por el medio local Prensa Oriente.

La visita se realizó en un conjunto residencial de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa insignia de vivienda social del chavismo que durante años fue presentado como una de las grandes conquistas de la revolución bolivariana. El urbanismo sufrió graves daños estructurales durante los sismos, dejando decenas de edificaciones colapsadas y numerosas familias sin hogar.

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La calidad constructiva de las viviendas entregadas por el chavismo se convirtió en uno de los ejes del reclamo de los damnificados. Varios vecinos gritaron a la comitiva que las edificaciones eran “una basura” y responsabilizaron directamente al Gobierno por la magnitud de las pérdidas humanas. “¡Ese bastardo de Nicolás!”, se escucha decir en el video a otro de los vecinos.

Los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela, dejaron un panorama desolador. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

El incidente no es el primero que involucra al hijo del exmandatario en los últimos días. El pasado 23 de junio, apenas un día antes de la tragedia, cientos de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazaron la presencia de Maduro Guerra, quien fue invitado a un foro para hablar de la obra y vida de su padre.

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Las cifras oficiales del desastre ascienden a más de 4.100 muertos y 16.740 heridos. Un registro respaldado por la oposición sigue reportando más de 38.000 personas desaparecidas.