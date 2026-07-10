Pánico en un vuelo de Ryanair: un pasajero estuvo a punto de ser succionado por una ventanilla

Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un avión de Ryanair después de que una ventanilla se desprendiera poco después del despegue de un vuelo que había partido de la ciudad griega de Tesalónica, informaron este viernes testigos y las autoridades.

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Según los pasajeros, el incidente provocó momentos de pánico dentro de la aeronave. Quienes estaban sentados cerca del hombre lograron sujetarlo y evitar que saliera parcialmente por la abertura.

“La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventanilla”, relató una pasajera a la emisora local Radio Thessaloniki. “Por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad”. La mujer añadió que otros viajeros consiguieron tirar de él hacia el interior del avión.

Ryanair confirmó que “una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo, poco después del despegue”.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que el avión regresó a Tesalónica “después de que una ventanilla se rompiera” y señaló que está “dispuesta a prestar apoyo a la Autoridad de Aviación Civil de Grecia (HCAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)” si las autoridades griegas lo solicitan.

Como ocurre en este tipo de casos, la investigación quedó en manos de las autoridades del país donde ocurrió el incidente, aunque estas pueden pedir apoyo a organismos internacionales.

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El fabricante estadounidense Boeing, que construyó el avión involucrado —un Boeing 737NG 800 entregado en 2008 a Malta Air, filial de Ryanair—, indicó a AFP que “tiene conocimiento del incidente ocurrido en el vuelo FR1879”.

“Estamos en contacto con Ryanair”, agregó la compañía.

Según medios griegos, un fragmento desprendido de uno de los motores habría impactado la ventanilla y provocado su ruptura. De acuerdo con el sitio especializado AirFleets, la aeronave está equipada con dos motores CFM56-7B26, fabricados por CFM International, una empresa conjunta de GE Aerospace y la francesa Safran.

El avión regresó a Tesalónica después de que una ventanilla se desprendiera en pleno vuelo. Foto: Getty Images

Consultadas por AFP, ninguna de las compañías respondió de inmediato.

El pasajero afectado, identificado por medios griegos como un turista serbio, fue trasladado a un hospital de Tesalónica con quemaduras por fricción. Las autoridades indicaron que su estado no reviste gravedad.

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El vuelo tenía como destino la ciudad alemana de Memmingen y, según la prensa local, el incidente ocurrió cuando el avión sobrevolaba Macedonia del Norte.

“El avión aterrizó (en Tesalónica) con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”, indicó Ryanair en un comunicado. La aerolínea añadió que puso a disposición otra aeronave para completar el viaje hasta Memmingen.

*Con información de AFP.