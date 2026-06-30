Avión de JetBlue habría impactado un dron en un aeropuerto de EE. UU.

Un hecho inusual puso en alerta a las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos el lunes, cuando un avión de la aerolínea JetBlue que se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, impactó presuntamente contra un dron durante la aproximación final.

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El impacto habría sido informado por el piloto de la aeronave cuando esta se encontraba cerca de los 900 metros de altitud, preparandose para la aproximación final, segun informó la Administración Federal de Aviación (FAA) a CNN.

Un audio de las comunicaciones entre la tripulación y la torre de control, difundido por ATC.com, registra el momento en que el piloto informa lo ocurrido.

“Estamos autorizados a aterrizar, 13 izquierda”, comunicó inicialmente a los controladores. Instantes después agregó: “Solo rápidamente, no pude comunicarme con aproximación, pero colisionamos con un dron allá atrás en el viraje”.

Sorprendido por el reporte, el controlador respondió: “¿Dijo que colisionaron?”. El piloto confirmó el incidente y precisó el lugar del impacto: “Sí, nos golpeó justo, justo encima de la cabina”.

La aeronave involucrada era un Airbus A321 de JetBlue que cubría la ruta entre Las Vegas y Nueva York.

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En un comunicado, la aerolínea confirmó que el vuelo concluyó sin novedades para los pasajeros y explicó que el avión fue retirado temporalmente de operación mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

“Los clientes desembarcaron con normalidad y el avión fue retirado del servicio para una inspección posterior al vuelo, la cual no encontró daños ni evidencia de una colisión”, señaló la compañía. Además, reiteró que “La seguridad es la primera prioridad de JetBlue, y colaboraremos con cualquier investigación pertinente”.

Los drones pueden causar graves daños a las aeronaves durante el vuelo. Foto: Getty Images

La FAA mantiene abierta la investigación para determinar si el avión efectivamente impactó contra un dron o si el reporte pudo corresponder a otro objeto. De confirmarse, sería el primer caso documentado de una colisión entre un dron y un avión comercial en vuelo en Estados Unidos.

Aunque este tipo de incidentes son poco frecuentes, las autoridades ya han enfrentado casos similares con otras aeronaves.

En enero de 2025, un dron civil impactó un avión anfibio CL-415 “Super Scooper” que participaba en las labores para combatir los incendios forestales en Los Ángeles. El choque perforó una de las alas de la aeronave y obligó a retirarla temporalmente del servicio, mientras el operador del dron enfrentó cargos por parte de las autoridades federales.

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La normativa estadounidense prohíbe el vuelo de drones en las inmediaciones de los aeropuertos debido al riesgo que representan para la aviación.

Aun así, la FAA recibe cada mes alrededor de un centenar de reportes por avistamientos de estos dispositivos cerca de rutas de aproximación y despegue, una situación que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades y el sector aeronáutico.