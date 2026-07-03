Cartagena ya tiene vuelo directo a Madrid: así será la nueva ruta que busca atraer más turistas europeos

Cartagena sigue ampliando su conexión con el mundo. Desde este viernes 3 de julio comenzó a operar el nuevo vuelo directo entre Madrid y la capital de Bolívar, una ruta de la aerolínea World2Fly que busca fortalecer el turismo y facilitar el intercambio comercial y cultural entre Colombia y España.

La nueva operación contará con una frecuencia semanal, todos los viernes, y será operada en un Airbus A350 con capacidad para 432 pasajeros. Con esta apuesta, la ciudad espera consolidar su conexión con uno de los mercados emisores de turistas más importantes de Europa y seguir posicionándose como uno de los principales destinos del Caribe y América Latina.

Avión de World2Fly. Foto: World2Fly.

“Esta conexión refleja nuestra confianza en el potencial turístico de Cartagena y contribuirá a acercar más visitantes internacionales al Caribe colombiano”, aseguró Bruno Claeys, director general de World2Fly.

La nueva ruta es resultado de un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Cartagena, ProColombia, Corpoturismo, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) y Cotelco, entidades que han impulsado estrategias para atraer nuevas aerolíneas y fortalecer la conectividad internacional de la ciudad.

Desde ProColombia destacaron que España continúa siendo uno de los mercados estratégicos para el turismo colombiano y señalaron que esta conexión permitirá que más viajeros europeos descubran la oferta histórica, cultural y gastronómica de Cartagena y del Caribe colombiano.