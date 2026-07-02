Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano: hablaron de la política en Colombia, el crimen organizado y el cambio climático

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo este miércoles una audiencia oficial con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco de su agenda internacional.

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De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República a través de sus canales oficiales, durante el encuentro ambos líderes dialogaron sobre la situación sociopolítica de Colombia, así como sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta la comunidad internacional.

Entre los temas abordados estuvieron la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, un fenómeno que el Gobierno colombiano ha señalado como una de las principales amenazas para la seguridad del país y de la región.

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El Santo Padre León XIV recibió este jueves 2 de julio de 2026, en el Palacio Apostólico, a Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia. Foto: Foto: Tomada de Vaticannews

Asimismo, Petro y el pontífice intercambiaron opiniones sobre los desafíos que plantea el cambio climático, un asunto que ha ocupado un lugar central en la agenda del mandatario colombiano y que también ha sido una de las prioridades expresadas por la Santa Sede en materia de cooperación internacional y protección del medio ambiente.

La Presidencia informó, a través de un mensaje publicado en la red social X, que la reunión se desarrolló en el Vaticano como una audiencia oficial entre el jefe de Estado colombiano y el nuevo líder de la Iglesia católica.

Según un comunicado divulgado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las conversaciones en la Secretaría de Estado se desarrollaron en un ambiente “cordial” y en ellas se expresó satisfacción por las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Colombia.

La Oficina de Prensa indicó que los diálogos estuvieron marcados por una “cooperación positiva y continua entre la Iglesia y el Estado para promover la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.