Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, anunció acciones penales en contra de Petro por injuria y calumnia tras señalamientos contra su familia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que emprenderá acciones penales contra el presidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de injuria y calumnia, luego de las afirmaciones hechas por el jefe de Estado en la red social X, donde relacionó a la familia Char con bandas armadas y lanzó acusaciones sobre un supuesto esquema de lavado de activos.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Char informó que otorgó poder al abogado Mauricio Pava Lugo para presentar una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia competente para investigar a los presidentes de la república.

“A raíz de las afirmaciones realizadas por Gustavo Petro en la red social X, en la noche del pasado 29 de junio de 2026, hemos otorgado poder al Dr. Mauricio Pava Lugo para que interponga denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, escribió el alcalde.

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Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, dice que las acusaciones de Petro buscan afectar la seguridad en la ciudad. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Char aseguró que las declaraciones del presidente no solo afectan el buen nombre de su familia, sino que también generan un ambiente de tensión en la capital del Atlántico.

“Las afirmaciones del presidente saliente buscan sembrar caos en Barranquilla, que ha sido abandonada por el Gobierno central, y entorpecer la labor que, con mucho esfuerzo, estamos haciendo los barranquilleros para hacer frente a las consecuencias que la fracasada ‘Paz Total’ nos ha dejado en materia de seguridad urbana”, agregó.

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El pronunciamiento del alcalde se produjo luego de que Petro publicara un extenso mensaje en X en el que afirmó que la inseguridad en Barranquilla tendría origen en bandas armadas que, según él, garantizarían el recaudo de créditos otorgados por un supuesto “banco paralelo” de la familia Char.

En el mismo hilo, el mandatario sostuvo, sin aportar pruebas, que dicho banco serviría para lavar activos y vinculó a la familia del alcalde con estructuras criminales dedicadas a la compra de votos y la extorsión.

Alejandro Char denunciará a Petro, que lo acusa de tener vínculos con estructuras criminales. Foto: A.P.I

Además, Petro instó públicamente a Alex Char a liquidar ese supuesto banco y lanzó nuevas acusaciones contra la familia del alcalde y contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, al referirse a presuntos vínculos con narcotraficantes y cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales.

Así las cosas, será la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la que determine el trámite que corresponda a la denuncia anunciada por el alcalde de Barranquilla.