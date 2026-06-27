Las movidas políticas en el Atlántico tras el triunfo de Abelardo De La Espriella: hay promesas de apoyo para disputas por alcaldías y Gobernación

La arena política se comienza a mover en Atlántico antes de que Abelardo De La Espriella se posesione como nuevo presidente de Colombia. Todo mirando a las elecciones regionales de 2027 con un enfoque clave en la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.

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Actualmente, está el desgaste de lo departamental, el fortalecimiento de la casa Char y el repunte de la izquierda en la segunda vuelta presidencial.

Juan Fernando Gutiérrez, consultor político, dijo que es necesario que el candidato que decida tomar este reto en una ciudad clave para el entrante Gobierno nacional descifre a los electores.

“Las elecciones presidenciales dejaron algo muy claro: que los potenciales candidatos tienen que comenzar a ver cómo se movió la ciudadanía a la hora de elegir. Cuando la ciudadanía se cansa de algo, elige algo distinto”, afirmó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Gutiérrez aseguró que la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla tienen panoramas completamente diferentes de cara a las próximas elecciones. Insistió en que Eduardo Verano no les ha cumplido a sus electores en materia de obras y en otros aspectos, lo que podría abrir a una nueva alternativa en esta zona del Caribe.

“Desde mi punto de vista, y lo dicen distintas encuestas, hay un cansancio y un deterioro frente a la imagen de la gestión del actual gobernador Eduardo Verano. Veo un hartazgo que genera una posibilidad para un candidato que quiera hacer las cosas de una manera distinta. Cuando las cosas no marchan bien y la ciudadanía está cansada de algo, quiere algo diferente”, explicó.

Barranquilla, la ciudad clave que recibe a Abelardo De La Espriella como presidente

Sin embargo, al referirse a Barranquilla, dijo que el grupo Char está muy fuerte y eso lo dicen las encuestas que han realizado las diferentes firmas: “En la Alcaldía no sucede lo mismo. Representa resultados, la ciudadanía la ve con optimismo y el mismo alcalde encarna una imagen muy favorable. Son situaciones completamente dispares entre la Gobernación y la Alcaldía”.

Si bien De La Espriella es el electo presidente de Colombia, este experto en política indicó que en el Atlántico el vencedor fue Iván Cepeda, lo que puede marcar una narrativa en los próximos cuatro años. También indicó que no cree que De La Espriella defina los candidatos en la capital del Atlántico para las elecciones locales.

“No creo que Abelardo vaya a tener un poder de decisión sobre quién será candidato. Más allá de gestionar recursos que fortalezcan la imagen de un eventual aspirante del grupo Char, no veo una incidencia mayor”, afirmó.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

En el Atlántico sigue siendo un enigma quiénes serán oficialmente los candidatos para la Alcaldía de Barranquilla, que históricamente ha quedado en manos de la casa Char.

Uno de los nombres que se ha escuchado fuertemente es el de Ana María Aljure, pero nada es confirmado. Hay quienes aseguran que ese grupo no está del todo de acuerdo con esta candidatura. Sin embargo, Armando Benedetti, ministro del Interior, ha dicho en varias oportunidades que no descarta aspiración a ser el mandatario de los barranquilleros.

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“Para enfrentar una candidatura del grupo Char no bastará con alinear fuerzas políticas; se necesitará un personaje capaz de movilizar la opinión pública. Armando Benedetti es un personaje que la moviliza”, manifestó Gutiérrez.

Para la Gobernación, podría darse una reagrupación de sectores políticos inconformes con la actual administración. “Hay dirigencias políticas pequeñas, medianas y grandes que sienten que no han encontrado espacios. Esas fuerzas podrían aliarse alrededor de un candidato que dispute seriamente la gobernación”, explicó.

La ventana al mundo en Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Entre los posibles aspirantes, mencionó a Mauricio Gómez Amín, a quien calificó como una figura cercana al continuismo; al exdiputado Alfredo Varela, por su reconocimiento departamental, aunque con desgaste político; y a la diputada Isabel Pulgar, quien, según dijo, “ha venido construyendo una imagen de alternativa” pese a su poca experiencia electoral.

Finalmente, descartó que el expresidente Gustavo Petro aspire a la Gobernación del Atlántico una vez deje la Casa de Nariño.

“Lo veo descabellado. Creo que seguirá liderando la oposición desde el escenario nacional, pero no figurando como candidato a un cargo de elección popular”, concluyó.