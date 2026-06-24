Iván Cepeda reconoció el resultado de la segunda vuelta presidencial que se celebró el domingo 21 de junio, en la que Abelardo De La Espriella se impuso en las urnas por un estrecho margen, cercano a los 250.000 votos.
El excandidato presidencial aceptó la derrota en las urnas tres días después de las elecciones en las que se enfrentó al abogado del movimiento Defensores de la Patria, buscando dar continuidad al proyecto político de Gustavo Petro y el Pacto Histórico.
Iván Cepeda, excandidato presidencial, reconoció los resultados electorales que le dieron la victoria a Abelardo De La Espriella. “Es el nuevo presidente de la república”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KxdubW7prc— Revista Semana (@RevistaSemana) June 24, 2026
“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente, y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la república. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia”, manifestó Cepeda.
El senador subrayó que el resultado que obtuvo en las urnas, con Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial, es el más alto en la historia de Colombia para los sectores progresistas, enfatizando que serán una fuerza política importante en el escenario electoral.
El preconteo documentó 12.959.542 votos para De La Espriella y 12.708.712 para Cepeda, datos que han sido confirmados por los escrutinios, gracias a un nivel de coincidencia del 99,9 % en el resultado de ambos procesos.
La diferencia es la más apretada que se ha conocido para una segunda vuelta presidencial. En porcentaje, el presidente electo obtuvo el 49,66 % de los sufragios depositados por los colombianos en las urnas frente al 48,70 % que alcanzó el congresista del Pacto Histórico.
Persisten las reclamaciones
Cepeda insistió en que hubo una “indebida intervención extranjera” en los asuntos internos del país, que se habría gestado desde Estados Unidos y, especialmente, con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien hizo público su respaldo al abogado.
“Denunciamos que la campaña de De La Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. También advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial”, manifestó Cepeda. El senador afirma que esas prácticas “cuestionan la legitimidad del nuevo Gobierno”.
Cepeda reprochó el término “voto fusil”, que resonó momentos después de los comicios, con el que congresistas en ejercicio y sectores de derecha cuestionaron su triunfo en mesas de votación ubicadas en zonas en conflicto o en los municipios declarados en riesgo por la Misión de Observación Electoral.
El senador prometió hacer oposición desde la democracia. Expresó que mantendrá su puesto en el Senado, gracias a la curul que le da el Estatuto de la Oposición. Su fórmula, Quilcué, tendrá un asiento en la Cámara de Representantes. El Pacto Histórico seguirá siendo la fuerza mayoritaria del Congreso con 25 senadores y 42 representantes a la Cámara, que lo convierten en el partido con mayor participación en esa corporación.
Iván Cepeda anunció que profundizará investigaciones contra la campaña de Abelardo De La Espriella por “injerencia extranjera, masiva compra de votos y uso de herramientas de inteligencia artificial” que, según él, desviaron las elecciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kjxSwlZOdx— Revista Semana (@RevistaSemana) June 24, 2026
“Asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza el papel que las circunstancias nos demandan. Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo. Asumiremos, de ser necesario, la desobediencia y la resistencia civil pacífica”, prometió el líder del Pacto Histórico.
El presidente Petro aceptó el inicio del proceso de transición para entregar el poder. Con ese anuncio, está por comenzar un empalme entre el gobierno más progresista de la historia reciente de Colombia y la administración de derecha que promete De La Espriella.
“No cedimos ante quienes pretendían que yo debía atacar al presidente Gustavo Petro o desconocer el proyecto de transformación social”, aseguró el excandidato Iván Cepeda en su discurso de reconocimiento de resultados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QDZvzcoFRn— Revista Semana (@RevistaSemana) June 24, 2026