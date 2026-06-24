Pacientes Colombia le pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, recuperar el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades que están adscritas a este, como la Superintendencia de Salud, el Invima y la Adres, además de Nueva EPS, entidad prestadora del servicio de salud que tiene participación del Estado.

Esa organización le manifestó a De La Espriella que el país necesita el nombramiento de un ministro de Salud que sea “técnico, humano, que gerencie la salud y no persiga a la organización de pacientes” en el marco del nuevo gobierno que comenzará el 7 de agosto.

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“Somos un movimiento social firme por la vida y por la salud, con capacidades técnicas para reconstruir el sistema y para la crisis humanitaria en salud que deja miles de muertos por el chuchuchu", expresó esa organización.

Los pacientes le manifestaron al presidente electo que la Superintendencia de Salud se convirtió en una “bolsa de empleo” que significa altos costos para el Estado y que está alegada de los ciudadanos. En días recientes, De La Espriella ya le indicó al superintendente de Salud, Daniel Quintero, que saldrá del cargo una vez él asuma la Presidencia.

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En esa asociación que busca conversar con el nuevo gobierno están articuladas 204 organizaciones de pacientes. Estas le manifestaron a la administración entrante que están preparadas para tender puentes con el poder ejecutivo en el marco de la crisis de la salud que se agudizó durante la administración de Gustavo Petro.

“Señor presidente, cuente con nosotros estamos listos para construir de la mano de ustedes”, le expresaron. Un estudio reciente del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y Eureka Group concluyó que las salud es la principal preocupación de los colombianos. Según esa investigación, el deterioro de la atención se concentra en las EPS intervenidas por el gobierno nacional.