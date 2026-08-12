El ranking de presidentes de Latinoamérica correspondiente a agosto de 2026, elaborado por CB Global Data, dejó ver la percepción ciudadana sobre los mandatarios de la región en su más reciente análisis, publicado en redes sociales.

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La encuesta permitió identificar quiénes atraviesan su mejor momento político y quiénes enfrentan mayores niveles de rechazo. La medición fue publicada el 11 de agosto y compara la imagen positiva y negativa de los presidentes evaluados.

En las mediciones de CB Global Data, mandatarios de derecha, izquierda y posiciones más moderadas aparecen en diferentes lugares de la clasificación.

🌎 Ranking Presidentes de Latinoamérica – AGOSTO 2026

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Esto evidencia que factores como la seguridad, la situación económica, la gestión gubernamental y la percepción sobre el liderazgo tienen un peso considerable en la opinión pública.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, que tomó posesión del cargo apenas el pasado 7 de agosto en la ciudad de Cali, ocupa el lugar número 4 del listado, con una aprobación del 52.4% y una desaprobación del 42.2%.

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Para Colombia, el indicador también resulta relevante. Gustavo Petro venía ocupando posiciones bajas en la clasificación regional, aunque registró pequeñas variaciones en su imagen positiva respecto de mediciones anteriores.

Esto refleja las dificultades del mandatario colombiano para ampliar su respaldo más allá de su base política y mejorar su percepción entre sectores críticos de su administración.

Nayib Bukele encabeza la clasificación con 69,1 % de imagen positiva, seguido por Claudia Sheinbaum, con 65,5 %.

Ranking de presidentes publicado en las últimas horas Foto: X/@CBglobaldata

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es precisamente el comportamiento de los presidentes que han logrado mantener altos niveles de respaldo.

Bukele se ha consolidado como uno de los mandatarios mejor valorados de la región, impulsado principalmente por la percepción favorable hacia su política de seguridad.

Sheinbaum también ha mantenido una posición destacada, mientras que otros gobernantes como Lula da Silva han conseguido ubicarse en posiciones competitivas pese a pertenecer a una corriente política diferente.

En el extremo contrario aparecen presidentes cuya imagen pública se encuentra más deteriorada.

Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori se encuentran encabezando el listado Foto: AP Y GETTY

En relación con el comportamiento de la imagen positiva frente a la medición anterior, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, registra el mayor incremento del ranking, con un avance de 4,3 puntos porcentuales.

En el extremo opuesto se encuentra Laura Fernández, mandataria de Costa Rica, quien presenta el retroceso más pronunciado de la clasificación. Su valoración positiva disminuyó 5,7 puntos porcentuales en comparación con los resultados obtenidos el mes anterior.