Vladímir Putin envió sorpresiva carta a Abelardo De La Espriella tras el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto generó mensajes de solidaridad desde distintos lugares del mundo. Entre ellos estuvo el del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien envió una carta al mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, para expresar sus condolencias por las consecuencias de la tragedia.

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La Embajada de Rusia en Colombia dio a conocer el mensaje a través de una publicación, en la que informó que Putin se dirigió directamente al presidente colombiano para referirse a las víctimas y a los daños provocados por el movimiento telúrico.

Putin expresó sus condolencias por las víctimas

En la misiva, el presidente ruso manifestó su pesar por las consecuencias que dejó el terremoto en el territorio colombiano.

“Reciba mis profundas condolencias en relación con las numerosas víctimas humanas y las graves destrucciones causadas por el terremoto ocurrido en las regiones occidentales de Colombia”, escribió Putin en la carta dirigida a De La Espriella, según el texto divulgado por la Embajada de Rusia en Colombia.

El presidente ruso expresó su pesar por la gravedad de la tragedia que golpea a Colombia. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

El presidente ruso hizo referencia tanto a las pérdidas humanas como a los daños materiales ocasionados por el sismo, particularmente en las regiones occidentales del país.

En ese sentido, Putin calificó como graves las consecuencias del terremoto.

El mensaje que Putin envió a las familias

Además de expresar su solidaridad con el Gobierno colombiano, Putin pidió que sus palabras fueran transmitidas a los familiares de las personas que murieron durante la emergencia.

“Le pido que transmita las palabras de sincera compasión y apoyo a los familiares y prójimos de los fallecidos”, señaló el presidente de Rusia en la misiva.

El mensaje también incluyó un deseo para quienes resultaron heridos como consecuencia del terremoto. Putin manifestó su esperanza de que puedan recuperarse lo antes posible.

La carta concluyó con los deseos de “la más pronta recuperación a todos los heridos en esta catástrofe”, de acuerdo con el texto publicado por la representación diplomática rusa.

Un mensaje diplomático tras el terremoto

La comunicación de Putin se produjo después del fuerte sismo que tuvo como epicentro una zona del Chocó y que fue percibido en diferentes regiones de Colombia.

Con la publicación de la carta, la Embajada de Rusia hizo público el gesto de solidaridad de su mandatario hacia Colombia en medio de las labores de atención de la emergencia.

Vladímir Putin expresó su solidaridad con Colombia mientras continúa la atención de la emergencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La misiva fue firmada por el presidente ruso con sus iniciales: “V. Putin”.

Presidente Abelardo De La Espriella respondió al mensaje de Putin

El presidente De La Espriella agradeció públicamente las palabras del mandatario ruso y destacó la unidad de Colombia mientras continúa la atención de la emergencia.

“Presidente Vladímir Putin, recibo su mensaje en nombre de una Colombia que hoy enfrenta con fortaleza las consecuencias de esta dolorosa tragedia. Sus palabras para quienes perdieron a sus seres queridos y para los colombianos que hoy luchan por recuperarse son recibidas con aprecio”, escribió De La Espriella en X.

El mandatario colombiano también destacó la respuesta que se mantiene frente a la emergencia. Aseguró: “Nuestro país está unido, atendiendo la emergencia y acompañando a cada familia afectada”.

Finalmente, el Tigre agradeció al presidente ruso por expresar su solidaridad: “Gracias por tener a Colombia presente en este difícil momento”.